El miércoles se miden Valencia y Real Sociedad, en lo que será un duelo complicado para los de Rubén Baraja por la exigencia y nivel que lleva demostrando el cuadro txuri urdin en los últimos años. Una gran progresión capitaneada por Imanol Alguacil, que el curso pasado consiguió llevar a la Real Sociedad a disputar la Champions League, asentando al equipo en competición europea un año más. En la rueda de prensa previa a viajar a Mestalla, el técnico guipuzcoano habló sobre el Valencia, sus virtudes, y su situación actual como club.

"El Valencia es un equipo top pero por motivos extradeportivos está en la situación en la que está. Es el equipo que menos remates ha recibido", comentó Alguacil. "Con Baraja está jugando muy bien al futbol, concede pocas ocasiones y hay un trabajo colectivo. Es un equipo con mucha energía, calidad y piernas y vamos a ver si somos capaces de aguantar este ritmo hasta el final", continuó el técnico vasco.

"El Valencia está fuerte, llevan un buen inicio, con muchos jóvenes. El año pasado también empezaron bien y no pudieron darle continuidad a eso. No hay partido fácil en Primera División", reconoció sobre el estado de forma de los pupilos del Pipo, que con una plantilla muy corta y varias lesiones en este tramo, se encuentra en la sexta posición con 10 puntos. Y es que la jornada intersemanal obliga a hacer rotaciones... al que puede. En el caso de los realistas, su entrenador comentó que solo piensa en el próximo partido ante el Valencia el miércoles. "El derbi me condiciona cero mañana porque para ganar el derbi debemos conseguir la victoria en ese primer partido, mañana en Valencia. El primer paso lo daremos mañana", apuntilló Imanol. Recordemos la Real Sociedad se enfrenta al Athletic Club el fin de semana en el derbi vasco.