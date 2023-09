Derrota, roja a Amallah y lesión de Gayà. El peaje del Valencia-Real Sociedad puede ser muy grande para un equipo que ya está habitualmente cogido con pinzas y que se enfrentó a una Real repleta de rotaciones y sin Zubimendi, Brais ni Kubo en el once titular. Imanol pensó en el derbi contra el Athletic y eso se vio el arranque de un partido en el que el Valencia se hizo el harakiri. Primero regalando espacios en un gol muy evitable, después con una roja que podía ahorrarse Amallah y por último con unas lesiones que habrá que ver en qué quedan. Especialmente la del capitán de Pedreguer. Toca ya pensar en el Betis, que tendrá un día menos de descanso.

El once de la Real Sociedad no invitaba al optimismo pero ver a Brais, Kubo, Zubimendi en el banquillo sí permitían estar algo menos nerviosos. Y los primeros minutos del Valencia CF demostraban que el guión de partido estaba claro. Presión alta, tratar de obligar a Remiro a jugar en largo y ocasiones rápidas antes de que el cuadro donostiarra se reorganizara rápido. Con esa teoría, las primeras ocasiones no tardaron en llegar y Amallah, novedad en el once, estaba cerca de hacer el primero como jugador del cuadro de Rubén Baraja. Era un aviso. Minutos después un balón largo peinado por Hugo Duro dejaba solo a Diego López, en fuera de juego, pero evidenciaba que el cuadro del Pipo no se sentía del todo incómodo.

Sin embargo, el Valencia es especialista en dispararse al pie y en generarse problemas él solito. En una falta lejana, sin aparente peligro, y en la que la Real tampoco podía hacer demasiado, un balón largo de Tierney para Carlos Fernández provocó que el delantero edl cuadro vasco hiciera el primero de la noche. Tan fácil como recibir, girar, dejar sin cadera a Diakhaby y batir a Mamardashvili, que poco pudo hacer. Desde ese momento hasta el final de la primera parte todo salió mal. Tanto que el que había sido el mejor de la noche hasta el momento, Amallah, se autoexpulsó tras ver dos amarillas claras. La primera de ellas por una plancha por detrás sin intención pero que sí es amarilla y la segunda por soltar el brazo en un salto, algo que le había sucedido a un jugador de la Real unos minutos antes.

Segunda parte con polémicas

La segunda parte no comenzaba con buenas sensaciones. Sobre todo porque en un visto y no visto, el cuadro de Baraja perdía a Thierry, que no arrancaba ese segundo tiempo, y a Gayà, lesionado a los 10 minutos del mismo. Con cuatro centrales tenía que armar su defensa el Pipo, que colocó a Cenk y Mosquera de laterales y a Diakhaby-Paulista por dentro. Con ese equipo fue prácticamente conseguir algo positivo en fase ofensiva más allá de la pelea de Hugo Duro y un debutante Yaremchuk. Con esas se consiguieron dos faltas cercanas al área que acabaron en centros sin rematador. Eso sí, en una de esas Mosquera jugó con fuego con una entrada durísima sobre Zubimendi, que se quedó en amarilla. Después perdonó la roja a Mikel Merino, quien ya tenía tarjeta, tras una patada sin sentido a Yaremchuk. El árbitro, para completar el cúmulo de decisiones polémicas, no señaló penalti en una acción en la que Odriozola toca en hasta tres ocasiones el balón con la mano.

A partir de ese momento, el Valencia se fue chocando una y otra vez contra la pared. Lo intentaba, en una muestra más de que con Baraja nunca se baja los brazos, pero el final parecía escrito. La más clara de hecho llegó tras un regalo de Remiro que en salida de balón encontró a Javi Guerra y el canterano valencianista trató de rematar desde 30 metros para sorprender al cancerbero. Sin suerte, su golpeo se marchó lejos de la portería. Así murió un partido en el que el Valencia, con bajas y cogido con pizas por un desastre de verano, perdió su segundo partido en Mestalla esta temporada.