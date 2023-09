00:08

Actuación arbitral y posible penalti de Oyarzabal

"Ha sido un partido complicado en la toma de decisiones y no quiero hacer valoraciones sobre el árbitro"

Cansancio de una plantilla corta pero hoy no se han utilizado todos los cambios. ¿Por qué?

"El equipo estaba bien, estábamos compitiendo. A veces metes un jugador al final y no entra al nivel. Habrá jugadores que no estaban de inicio y jugarán el domingo. Hemos apurado las opciones de la gente que estaba dentro. Es una decisión técnica y ya no hay que darle más importancia"