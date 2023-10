Después de apostar por mantener un ‘once tipo’ con muy pocas modificaciones en lo que va de temporada, Rubén Baraja dará el paso este fin de semana a plantear cambios en la alineación titular por el gran esfuerzo que vienen realizando sus futbolistas en un contexto de plaga de bajas que está causando estragos: «Trataremos de refrescar al equipo, porque venimos de dos partidos muy exigentes. El último con 10 toda la segunda parte haciendo un esfuerzo brutal. Buscaremos aire fresco en algunas posiciones como hará el Betis», explicaba el entrenador en la rueda de prensa previa al choque.

El Pipo hará cambios, pero la realidad es que no lo tiene nada fácil. No le sobran jugadores en ninguna de las posiciones y son muy pocos los futbolistas ‘sanos’ que no acostumbran a jugar y que podrían ofrecer refresco. En la línea defensiva va ‘con lo puesto’, ya que tiene lesionados o tocados a los cuatro laterales de la plantilla.

En ataque hay poco misterio. El equipo no tiene extremos suplentes y la única rotación a la que aspiraba Baraja es darle el ‘9’ a Roman Yaremchuk. El internacional ucraniano efectuó su debut oficial con el Valencia CF el pasado miércoles en los últimos minutos del choque contra la Real Sociedad y tuvo la mejor ocasión del equipo al elevarse dentro del área para lograr un remate de cabeza que se marchó por encima del travesaño. Está fresco y se le pudo ver yendo al suelo en varias acciones de ‘brega’.

Real Betis - Valencia CF: Las alineaciones oficiales

Real Betis: Bravo; Bellerín, Bartra, Pezzela, Miranda; Guido, Marc Roca; Assana, Rodri, Isco; y Ayoze.

Valencia CF: Mamardashvili; Mosquera, Diakhaby, Paulista, Cenk, Guerra, Pepelu, Almeida, Gozálbez; Fran Pérez y Yaremchuk.