Mouctar Diakhaby se someterá a pruebas médicas este martes para conocer el alcance exacto de la lesión muscular en la parte posterior de su pierna izquierda. Este lunes no fue posible. El central del Valencia sufre un derrame que no permite ver con claridad el alcance de la lesión. Es por esa razón por la que el jefe de los servicios médicos del club ha decidido aplazar las pruebas hasta este martes.

Las sensaciones no son buenas en las primeras exploraciones médicas. El derrame ya es una señal evidente de que Diakhaby sufre una lesión muscular grave. La sintomatología es de rotura. El jugador, de hecho, no puede caminar ni siquiera con su propio pie. Por la mañana llegó a la ciudad deportiva de Paterna ayudado con muletas. Rubén Baraja asume que Mouctar está roto y que estará muchas semanas apartado de los terrenos de juego. «La sensación que todos tenemos es que se ha roto, porque ha caído al suelo en una acción defensiva ya siendo casi el último hombre. Si te caes al suelo es porque te has roto, esa es la explicación que encontramos. Pero vamos a esperar a las pruebas y algo haremos», decía en la sala de prensa del Benito Villamarín.

Diakhaby cayó lesionado en el tramo final del choque después de una carrera para evitar que Abde marcara el cuarto gol verdiblanco de la noche. El internacional guineano se rompió llevándose la mano a la musculatura isquiotibial y se vio obligado a abandonar el campo en brazos porque ni siquiera podía apoyar el pie por sí mismo.

Baraja recordó que el central está siendo uno de sus jugadores más exigidos en minutos. Diakhaby es uno de los futbolistas que disputó los tres partidos íntegros de la semana contra el Almería, la Real Sociedad y el Betis. Mouctar, cuarto capitán de la plantilla esta temporada, ha sido titular en todas las jornadas de liga igual que Pepelu y Mamardashvili. El guineano disputó los tres primeros partidos como mediocentro defensivo y los cinco últimos de central.

La lesión del guineano se une a las de José Luis Gayà, Sergi Canós, Jesús Vázquez, Alberto Marí, Dimitri Foulquier y Thierry Rendall, aunque estos dos últimos se espera que estén el sábado contra el Real Mallorca. Baraja confía en recuperar a Foulquier para el lateral derecho titular en Son Moix. El francés ayer entrenó con el grupo con normalidad. Thierry, por su parte, lleva un proceso de recuperación más lento y trabajó al margen. «La idea es que Foulquier pueda volver ya y pueda estar disponible. Esa es la idea que teníamos. También Thierry puede tener opciones de poder participar», dijo.