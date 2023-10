La realidad de este Valencia es más que evidente. Más allá de la derrota en el Benito Villamarín, algo que puede suceder viendo la plantilla de uno y otro equipo, lo importante es saber por qué en los últimos años se ha generado esa brecha con los equipos que hace no tanto estaban por detrás y sobre todo, entender las palabras de los que toman las decisiones en Mestalla. Uno de ellos es Javier Solís, director corporativo de la entidad y encargado de hablar durante los partidos para las televisiones. El pasado fin de semana volvió a hacer de las suyas. Y no se descarta que ante el Mallorca sea capaz de superar las frases que ha ido repitiendo en los últimos meses, lo cual es bastante significativo y preocupante.

«Para el club es un orgullo ver a tantos jóvenes en el primer equipo». Con una sola frase, Solís demostraba que está de acuerdo con la gestión de Meriton. Una gestión de mínimos en la que en condiciones normales muchos estarían avergonzados por ver qué plantilla tiene Baraja, pero otros están ‘orgullosos’ por la presencia de jóvenes. Esos mismos además están ahí no por plena confianza de la entidad, sino porque como dijo Kim Lim, hija del propietario, en el año 2020, «es lo que hay». Nadie puede entenderlo, pero las frases han sido cada vez peores por parte de un club en el que no reina la calma. No lo hacía cuando Solís reconocía hace poco más de un mes que le habían tratado de dar «las mejores armas» a Baraja. El resultado de la plantilla y esas grandes armas está al alcance de todo el mundo.

En el caso de Corona y Solís parece complicado superarse en cada frase pero lo hacen. Con tranquilidad, sin exaltarse y con la sensación de creerse lo que están diciendo. Lo cual es todavía más grave. Hace un año, concretamente el 20 de octubre de 2022, Corona decía lo siguiente: «ojalá en abril o mayo podamos estar hablando de opciones de hacer cosas bonitas». Un mes y dos días después, Solís mejoraba todavía la frase. «Se está trabajando en que lleguen fichajes. Al entrenador le gustaría que llegasen a principio de mercado pero hay veces que no es posible. Los primeros interesados para que se incorporen lo antes posible somos nosotros». Al final, ni a principio de mercado, ni a mitad ni a final. Es decir, la nada más absoluta. Luego llegó eso de Corona de «no tenemos urgencia. Estamos contentos con la plantilla que tenemos y no creemos que tengamos una posición en la que estemos muy cojos», para continuar con aquello de «la plantilla está pasando un mal momento pero no le falta ni calidad ni nivel. No entra en nuestra cabeza el descenso porque confiamos plenamente en la plantilla». Sobre esa dinámica, el 2 de febrero y una vez cerrado el mercado Javier Solís expresó lo siguiente: «no hay miedo a un posible descenso. Es una circunstancia que ni tan siquiera nos planteamos. Esta temporada es distinta a todas las demás por el Mundial», explicó.

Una de las mejores -o de las peores realmente- corresponde al 15 de febrero de este mismo año. Ese día Corona se ‘coronó’ nunca mejor dicho, con una frase a la altura de muy pocos. Esto fue lo que dijo. «La plantilla hoy por hoy es la misma que en septiembre enamoró a nuestros aficionados y que en octubre obtuvo muy buenos resultados». Esa es una de las sentencias ‘top’ de Miguel Ángel Corona. Sobre todo porque el Valencia disputó 6 partidos ligueros en octubre y solo ganó uno. Pero según él obtuvo «muy buenos resultados».

En definitiva, Solís hace unos días en la previa contra el Betis aseguraba que era un «orgullo» ver el equipo repleto de gente joven y de la casa en muchos casos. Pero la realidad es que el Valencia CF no es que haya generado un contexto de apuesta total, sino que ha ido encontrando a futbolistas capaces de tapar los huecos y que, en algunos casos como los de Javi Guerra, Diego López o Fran Pérez por el momento, están demostrando tener nivel. El problema es que en algunos casos concretos no tienen un espacio ni la paciencia necesario para crecer con mayor cuidado.