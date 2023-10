El Nuevo Mestalla entra en una fase en la que el crono se va agotando y más con el Mundial 2030 en España, Marruecos y Portugal. Las sedes tienen que estar presentadas con garantías antes del final de este 2024 y el nuevo feudo del valencia, si no sigue parado eternamente, es una de las opciones. Pero no lo será durante mucho tiempo si no se presenta una hoja de ruta convincente y que deje claro que es viable. Desde la RFEF, y según ha podido confirmar Superdeporte, se asegura que la elección de las sedes no está tomada al completo al contrario de algunas informaciones y es que todas las ciudades que se postularon como posibles candidatas forman todavía parte de las materias de trabajo que la comisión técnica de la candidatura está abordando.

Se tiene que seguir trabajando con normalidad para definir las sedes en España, igual que el reparto definitivo de las sedes entre los tres países, además de la aparición de Uruguay, Argentina y Paraguay. La decisión no está tomada todavía en ese sentido y es parte de la labor que se está realizando y que continuará en los próximos meses. Por ese motivo, el Nuevo Mestalla asoma como un arma importante de cara a la ciudad de València, y con el convenio en el aire, el tiempo corre y no hay garantías de que el Valencia CF mueva ficha sin esa ‘flexibilidad’ que reclama a gritos Peter Lim para construir el estadio. Muchas opciones Las sedes del Mundial que tendrían plaza asegurada son Madrid, Barcelona y Sevilla, aunque ni mucho menos Valencia estaría descartada para la gran cita. En ese sentido, Bilbao, San Sebastián, A Coruña, Vigo, Gran Canaria, Zaragoza y Valencia competirían por hacerse con un hueco en una candidatura en la que todavía quedan muchos documentos por presentar, en especial aquellas candidaturas que todavía no tengan el estadio construido. Por todo eso, la realidad es que presentar las garantías necesarias de que el estadio estará listo para 2030, terminado al completo y con la suficiente tranquilidad, es uno de los requisitos que tiene que aportar Meriton a las autoridades. En cualquier caso, la RFEF también confirma que en estos momentos no se conoce cuántos partidos se disputarán en cada país ni en cada ciudad. Todo está en el aire. Incluido, evidentemente, en qué estadios se jugarán los choques.