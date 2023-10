Ante el anuncio de la adjudicación del Mundial de fútbol de 2030 a España y otra serie de países, Miguel Zorío quiere aclarar a la opinión pública que “Peter Lim no necesita firmar el famoso e ilegal convenio urbanístico con el Ayuntamiento para poder terminar el nuevo Mestalla. Para hacerlo sólo necesita coger el proyecto original, pedir la licencia, tener la financiación y comenzar las obras. Como parece que ni unos pueden firmar el convenio por la posible prevaricación en la que caerían, y los otros no quieren comenzar las obras aduciendo que no necesitan el convenio para financiarlas, quiero ofrecer GRATIS una solución a las dos partes, siempre y cuando no se le ayude a Peter Lim a pegar un pelotazo de más de 100 millones de euros con la recalificación del viejo Mestalla”.

Para el exvicepresidente del Valencia CF, “todos los grupos políticos del Ayuntamiento de Valencia deben estar unidos en su voluntad de terminar el estadio y en su voluntad de cumplir la ley impidiendo que Peter Lim saque más dinero de las arcas del Valencia CF. Por eso le ofrece a la Alcaldesa de Valencia y al Valencia CF, su proyecto y los acuerdos que tiene firmados con una gran constructora internacional, para poder terminar por fin el nuevo estadio. Y para ello no será necesario pagarle a CVC casi 500 millones de euros por un préstamo abusivo de 80, y no será necesario ceder al chantaje de Peter Lim que quiere vender para su beneficio propio las parcelas recalificadas del viejo Mestalla. La Alcaldesa y el resto de grupos políticos podrán optar a ser subsede del dichoso Mundial, el Valencia CF hará su estadio con un coste financiero mucho menor al de CVC y estaremos más cerca de recuperar el club para los valencianistas”. Firma del convenio/chantaje de Peter Lim Miguel Zorío, exvicepresidente del Valencia CF, quiere mostrar su apoyo a todas aquellas posiciones políticas que desde el Ayuntamiento de Valencia defiendan el cumplimiento de la legalidad vigente, y que impide la firma del convenio/chantaje de Peter Lim. Miguel Zorío, recuerda que el número 91 del BOP publicó el incumplimiento clamoroso por parte de Peter Lim de las condiciones y plazos de ejecución estipulados en la ATE, con incautación de las garantías prestadas. El Ayuntamiento de València (no un grupo político) pidió la nulidad de la Actuación Territorial Estratégica (ATE) del nuevo Mestalla tras los reiterados incumplimientos por parte de Peter Lim en los plazos administrativos marcados en el acuerdo urbanístico. Por otra parte, la Abogacía de la Generalitat ya concluyó que el Consell debía resolver el contrato de la ATE por graves incumplimientos del promotor, y eso también es un dictamen jurídico emitido por expertos en derecho administrativo. A partir de ahí la ley de contratos del estado es clara y meridiana. Miguel Zorío también recuerda de nuevo que “el artículo 71 de la LCSP recoge un catálogo de prohibiciones por el que las empresas como la SAD de Peter Lim no puede contratar de nuevo con las entidades previstas en el artículo 3 de la LCSP, es decir, aquellas que se consideran que forman parte del sector público, incluido el Ayuntamiento de Valencia. Y si se incumple esta prohibición, se cometerá posiblemente un clarísimo delito de prevaricación. Miguel Zorío recuerda al equipo de gobierno que la figura de sustitución del promotor es la única salida legal, y que además la moción aprobada por todos los grupos del Ayuntamiento de Valencia en 2016 prohíbe firmar convenios y contratos con empresas y empresarios que tengan compañías en el listado de paraísos fiscales de Oxfam Intermon, que fue quien presento la moción ciudadana. También el Fondo Monetario Internacional considera a Singapur, Islas Vírgenes y Hong Kong paraísos fiscales, y son los países donde tienen sus sedes las filiales del Valencia y Meriton.