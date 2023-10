Carlos Marchena, exfutbolista del Valencia CF y exayudante de Rubén Baraja en el cuerpo técnico que con mucho sufrimiento logró la salvación en la última jornada de la 22/23 ha vuelto a hablar de su paso por el banquillo de Mestalla.

"Yo sentía que al 99% no me podía quedar. Tengo que estar al 120%. Si no lo sientes es mejor dar un paso y ser honestos. Pero reconforta mucho el cariño", dijo sobre su marcha. "Claro que echo de menos el banquillo del VCF. Cuando lo ves jugar se echa mucho de menos. El trabajo invisible de horas en Paterna un poco menos, pero la competición sí" añadió. El andaluz se confesó en los micrófonos de 'Onda Deportiva' sobre una decisión que tenía tomada tiempo antes de lograr la permanencia.

Una vez fuera del Valencia, sigue muy pendiente del equipo y de su amigo Baraja, quien renovó como entrenador. "Al Pipo le quiero mucho y lo tengo cerca. Veo a Baraja muy fuerte, muy convencido. Supercontento porque está en un sitio donde quiere estar. Cuando tienes un equipo tan joven pasa esto, que habrá partidos mejores que otros", añadió.

Javi Guerra y el móvil

"A Javi Guerra lo ves entrenar y ves que ese chico va a ser… pero el paso lo da él. Parece que lleve 10 años en Primera. Ojalá mañana entre en la lista de España", dijo Marchena, quien confesó también que fue muy crítico con él en una ocasión: