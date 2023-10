El Valencia espera casi más que nadie el segundo parón internacional. Sobre todo porque la plaga de lesiones está azotando de sobremanera a una plantilla que ya de por sí es muy corta. En las últimas jornadas Baraja ha tenido que hacer malabares para armar su once, pero este sábado en Son Moix recibe con los brazos abiertos a dos futbolistas que ya han recibido el alta médica.

En la rueda de prensa previa al enfrentamiento, el Pipo confirmó que "Thierry y Foulquier están disponibles". No quiso aventurarse a decir si serán de la partida o no pero sí explicó que estarán en la lista con posibilidad de jugar. En cualquier caso, el portugués y el francés serán los únicos laterales disponibles en toda la plantilla.

Los descartados para el Mallorca-Valencia

Quien no se ha recuperado a tiempo es José Luis Gayà. El capitán se perderá el segundo partido de la temporada y terminará su recuperación durante el parón internacional. Mientras tanto, el de Pedreguer continúa en la lista de ausencias junto a Diakhaby, Sergi Canós, Jesús Vázquez y Alberto Marí.

Plaga de lesiones

El Valencia es el segundo equipo de LaLiga con más lesiones. Al ser preguntado por esta estadística, Baraja explicó que "tratamos de hacer todo lo posible para que esto no suceda. Trabajamos todos los parámetros para que estén al máximo nivel. Gayà ha jugado ocho partidos seguidos, selección... si analizas cada situación hay parte que no es responsabilidad nuestra, también juegan con sus selecciones. Tienes que vivir con ello. Hay que intentar que no te afecte en exceso".