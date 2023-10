Estamos en el objetivo, no podemos estar en un drama continuo... Si tuviésemos cuatro puntos, ¿qué hacemos, suicidarnos?, se preguntaba Rubén Baraja en sala de prensa. El técnico no quiere «dramas» porque el Valencia respira tranquilo a mitad de tabla y a cinco puntos de los puestos de descenso a segunda división. El Pipo no quiere «dramas». Ni urgencias. Lo que sí quiere es exigencia. La máxima esta tarde contra el Mallorca de Javier Aguirre. Su equipo viaja a Palma para reencontrarse con las buenas sensaciones del arranque liguero y cortar la peligrosa racha de un punto sobre los nueve últimos.

El objetivo es recuperar las señas de identidad del equipo, mejorar la imagen de la última derrota en el Benito Villamarín y luchar del primero al último minuto por la victoria. Algo que no se consigue desde la goleada (3-0) al Atlético de Madrid el pasado 16 de septiembre en Mestalla. La visita a Son Moix es la oportunidad perfecta para que el joven equipo del Pipo levante la cabeza, vuelva a sonreír y continúe cargando la mochila de confianza para lo que resta de temporada. Porque este Valencia condenado a sufrir por Peter Lim la va a necesitar y mucho. La primera jornada intersemanal de la temporada pasó factura. Al equipo se le hizo una montaña jugar tres partidos en siete días. La falta de profundidad en la plantilla se pagó cara. Del empate contra el Almería se pasó a las dos derrotas consecutivas contra la Real Sociedad y el Betis. Una semana después, el equipo afronta una nueva jornada de liga más fresco de piernas y también de cabeza. Baraja ha hecho mucho hincapié esta semana en la necesidad de ir a tope desde el principio y evitar los errores de concentración que condenaron al equipo en el Villamarín. «No hemos estado al nivel de la exigencia que tenemos que tener. O vamos al 200% en cada partido, juegue quien juegue y esté quien esté, o no tenemos ninguna opción», dijo. Para el cuerpo técnico hoy es importante recuperar el orden, la intensidad y la seguridad defensiva de las primeras jornadas. Especialmente en la acciones a balón parado. Entre otras cosas porque delante estará Vedat Muriqi. El delantero kosovar lleva cuatro partidos seguidos marcando y es la gran amenaza del Mallorca. El problema de Baraja es que llega muy mermado por las bajas en línea de cuatro. El equipo afronta su primer examen en defensa sin el lesionado Mouctar Diakhaby. La solución pasa por la dupla Gabriel Paulista-Mosquera en el centro de la zaga. La duda está por fuera en los laterales. Sin José Luis Gayà y sin Jesús Vázquez, Baraja se encomienda a sus dos laterales derechos de la plantilla. El problema es que los dos salen de lesión. Thierry Rendall apunta a la derecha y Dimitri Foulquier a la izquierda. Si no están al 100%, el entrenador se verá obligado a repetir con Cenk. Te puede interesar: Valencia CF Foulquier y Thierry entran y Almeida se cae Valencia CF El premio que hace justicia a Javi Guerra Contra Aguirre El Mallorca no ha ganado en Son Moix en toda la temporada, viene de dos empates ante el Barcelona en casa y el Rayo a domicilio y necesitan sumar puntos para alejarse de la zona de descenso. Aguirre varió en Vallecas su habitual sistema de cinco defensas (jugó con cuatro) para apostar por un ataque reforzado con Abdón Prats y Muriqi, autores de 8 goles entre ambos. El técnico mexicano medita repetir el dibujo (4-4-2) en un once titular condicionado por las lesiones de sus dos defensas Pablo Maffeo y Antonio Raillo.