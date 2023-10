Rubén Baraja: "Hay que tener calma, no podemos hacer un drama"

13:07

¿PREOCUPACIÓN DESDE LA DIRECCIÓN?

"Sinceramente cuando se acaba el mercado ya he dicho que no voy a volver a hablar lo mismo. Me centro en sacar el máximo rendimiento de los jugadores que tenemos. Esto es mi trabajo, no tengo que estar continuamente echando la vista atrás y lamentándome. No voy a perder energía en eso, me centro en lo realmente importante, que mis jugadores estén preparados para jugar. Tengo un montón de cosas en la cabeza que no pasan por ir atrás ni lamentarme. Estamos en el objetivo, parece un drama, pero hay equipos que si tuviéramos cuatro puntos qué... ¿Nos suicidamos? Tenemos que tener calma, no podemos hacer un drama. Estamos teniendo un momento malo en cuanto lesiones, pero mañana tenemos un partido importante, el equipo trata de competir con las herramientas que tenemos. Una victoria mañana nos daría un respiro pensando en nuestro objetivo que es competir en cada partido"