El acto de racismo contra Vinicius de un pequeño grupo de aficionados en Mestalla la temporada pasada todavía colea. El delantero brasileño fue expulsado y el Comité le perdonó una sanción que hubiera rondado los cuatro partidos tras su agresión a Hugo Duro, reincidentes protestas y provocaciones a la grada. Los indefendibles insultos racistas de tres jóvenes desde detrás de la portería fueron castigados con su expulsión del campo en el momento, su prohibición de acceder en el futuro y una denuncia personal de la que están respondiendo. Vinicius no se conformó con eso y abanderó una caza de brujas contra todos los valencianistas, acusándoles generalizadamente de racistas. En su momento incluso compartió en sus redes un vídeo trucado en el que quería dar a entender que le gritaban "mono, mono" desde las gradas, cuando era un más que justificado "tonto, tondo" tras realizar gestos ofensivos contra la tribuna.

El hecho es que empezó una campaña mediática contra la afición blanquinegra y a la tercera convocatoria, el brasileño declaró por fin ante la jueza. Según palabras de uno de los letrados presentes, el jugador insistió en su versión manipulada del racismo generalizado, mintiendo así deliberadamente. En su momento lo hizo Ancelotti, pero poco después reconoció su error y pidió perdón. Vinicius siguió en sus trece. Superdeporte, diario deportivo líder de la Comunitat Valenciana, se hizo eco de esta información y catalogó al atacante madridista como "Pinochius", haciéndose la portada del diario viral nacional e internacionalmente.

Dani Carvajal y el cinismo

Este sábado, tras el duelo del Real Madrid frente a Osasuna, los medios de comunicación preguntaron a Dani Carvajal sobre la actualidad del equipo y, evidentemente, no podía faltar una pregunta al respecto de la portada de Superdeporte. El jugador se mojó: "Me parece surrealista y lamentable. Me parece cínico llamarle mentiroso después de lo que todos vimos que pasó". Lo cierto es que el lateral derecho madridista omite que lo que todos vieron que pasó es que sólo unos pocos seguidores identificados le insultaron de manera racista, mientras que miles de gargantas valencianistas sólo respondieron a las provocaciones de su compañero con un evidente "tonto, tonto", adjetivo que no tiene nada que ver con la raza y que bien se lo podrían haber llamado al bueno de Dani también si se hubiera comportado de la misma manera.