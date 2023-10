14:14

La previa del Mallorca - Valencia: Objetivo levantar la cabeza en Mallorca

Estamos en el objetivo, no podemos estar en un drama continuo... Si tuviésemos cuatro puntos, ¿qué hacemos, suicidarnos?, se preguntaba Rubén Baraja en sala de prensa. El técnico no quiere «dramas» porque el Valencia respira tranquilo a mitad de tabla y a cinco puntos de los puestos de descenso a segunda división. El Pipo no quiere «dramas». Ni urgencias. Lo que sí quiere es exigencia. La máxima esta tarde contra el Mallorca de Javier Aguirre. Su equipo viaja a Palma para reencontrarse con las buenas sensaciones del arranque liguero y cortar la peligrosa racha de un punto sobre los nueve últimos.