Muchos de los jóvenes jugadores del Valencia CF de Rubén Baraja están rindiendo por encima de sus pobilidades en este arranque liguero. No es el caso de Roman Yaremchuk. El fichaje del delantero llamado a marcar las diferencias esta temporada en ataque no arranca. Ha pasado casi un mes y medio desde su llegada al club y el internacional ucraniano no acaba de engancharse al equipo. Hasta la fecha es un futbolista que no conecta con el juego del equipo y, por tanto, tampoco lo está haciendo con la grada. De momento, es un fichaje que deja muy frío.

Baraja está haciendo todo lo posible para integrar a Yaremchuk en el juego del equipo consciente de que lo va a necesitar por su características de ‘9’ únicas en la plantilla y por sus goles. El Pipo ha querido darle continuidad esta última semana. Lo hizo debutar contra la Real Sociedad (16’) y ha apostado por él de inicio en los dos últimos partidos contra el Betis y el Mallorca formando pareja arriba con Hugo Duro. Desgraciadamente, el ucraniano no ha aprovechado ninguna de sus oportunidades. Fue sustituido en el descanso (45’) en el Benito Villamarín y no llegó a la hora (58’) en Son Moix. En Mallorca fue el futbolista que menos intervino con el balón. Lo tocó 24 veces. Y solo 14 pases. Seis toques menos (30) y dos pases menos (16) que el propio Giorgi Mamardashvili. Ahora mismo es un futbolista perdido en el engranaje del juego del equipo y eso preocupa. Su adaptación, a diferencia del resto de incorporaciones (Pepelu, Amallah y Sergi Canós), está costando más de lo previsto. El cuerpo técnico sabe de las dificultades con las que se está encontrando y por eso está invirtiendo horas en él en la ciudad deportiva de Paterna. Por perfil y por goles lo necesita. Ucrania «le puede venir bien» El problema es que Baraja no va a poder contar con Yaremchuk las dos próximas semanas. El delantero ha sido convocado por el seleccionador de Ucrania Sergei Rebrov para los partidos oficiales de la fase de clasificación para la Eurocopa contra Macedonia del Norte (14 de octubre) y Malta (17 de octubre). El Pipo pierde al futbolista durante las dos semanas de parón, pero confía en que la ventana internacional sirva al jugador para coger ritmo y confianza. Así lo reconoció en una rueda de prensa: «Le puede venir bien para coger ritmo competitivo tras un verano raro para él», aseguró el técnico. Arrastró problemas físicos Yaremchuk llegó al Valencia al borde del cierre de mercado como solución de urgencia al fichaje frustrado de Rafa Mir. El ucraniano, que llegó en calidad de cedido procedente del Brujas belga, viajó sin entrenar a Vitoria (sin minutos) y volvió con problemas físicos de su primer viaje con la selección. Las molestias le impidieron debutar contra el Atlético de Madrid y provocaron que se cayera de la lista para viajar a Almería. Ahora regresa con Ucrania todavía con el contador de goles a cero. Roman se puso el listón muy alto en su presentación. «Yo siempre pienso en marcar 20 goles y que todos estemos muy contentos, pero hay que ser realistas. Si hago mi trabajo bien para el equipo, los goles vendrán solos», afirmó. Visto lo visto, Baraja y Yaremchuk tienen mucho trabajo aún por delante. El once ‘made in Paterna’ de Baraja