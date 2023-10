Terremoto político tras Meriton Confidencial

La primera entrega de esta nueva serie de ‘Meriton Confidencial’ ha abierto un cisma en la política valenciana. Después de darse a conocer la situación fiscal que vive Layhoon Chan, de la que no consta en Hacienda ninguna declaración de IRPF, y que pasa unos 200 días fuera de Valencia a pesar de ostentar un cargo de tantísima responsabilidad como es la presidencia. A raíz de ello, los diferentes grupos políticos municipales hablaron sobre este asunto y se puso en el foco a José Marí Olano por su doble vertiente de trabajador de KPMG y de Concejal de Grandes Proyectos en el consistorio.

Abrió la ‘veda’ VOX a través de Juanma Badenas: «Hay indicios de que Layhoon no tenga su residencia fiscal en España. Eso le permite no declarar el IRPF como residente en España. Esto denota que esta persona no tiene apego a la ciudad de Valencia. Pero sí que disfruta de los servicios de la ciudad. Tiene alquilado un piso de lujo y recibe tributos en especie del Valencia. La Agencia Tributaria debería investigar si la presidente del Valencia está al día de sus obligaciones fiscales», explicaba.

Además de ello, sembró las dudas alrededor de Olano por su trabajo en una de las consultorías del ‘Big Four’: «KPMG es una multinacional de asesoría que asesora a Meriton. Que cada cual saque las conclusiones necesarias», señalaba, al tiempo que ponía también en el disparadero a Germán Cabrera, abogado de Meriton y del despacho King & Wood Mallesons: «Habría que saber su relación con el Valencia y con Layhoon. Debería hacerlo la agencia tributaria porque el Ayuntamiento no debería firmar un convenio con un holding que esté arraigado en un paraíso fiscal (Hong Kong) y se debería estudiar un cambio de promotor, un concurso libre para que se que garantice el cambio al Nou Mestalla», señaló, instando a la administración a no firmar el convenio por el estadio y proponiendo otra vía para su finalización.

La reacción de Sandra Gómez

Sandra Gómez portavoz del Grupo Municipal Socialista, habló precisamente sobre las presuntas acusaciones que lanzó Badenas contra la alcaldesa María José Catalá, respecto al Valencia CF: «El socio preferente de la Sra. Catalá (por VOX) ha deslizado que un concejal del PP está arreglándole a Meriton su tema a cambio de cobrar de una empresa privada que tiene en cartera Peter Lim. Ojo que es una acusación grave», dijo Sandra Gómez. Posteriormente, añadió que desde el grupo socialista «estamos muy preocupados por las acusaciones públicas que se han vertido por parte del socio preferente de la señora Catalá y que, por tanto, tiene información privilegiada sobre la corporación municipal y el gobierno del Partido Popular».

«Por los antecedentes que venimos, no quiero pensar que tenga un concejal que esté utilizando su especial posición para cobrar y factura en paralelo de una empresa privada. Exijo una explicación al respecto, sería un hecho de una gravedad sin precedentes», insistió.

Después fue Papi Robles, de Compromís, quien añadió su versión: «Las declaraciones del portavoz de Vox, socio de la señora Catalá en el Ayuntamiento, nos han dejado profundamente preocupados, ya que ha insinuado un conflicto de intereses muy grave del concejal del PP Marí Olano con Peter Lim. Olano es el concejal que está capitaneando las negociaciones con Meriton desde el Ayuntamiento, al tiempo que continúa vinculado laboralmente con la consultora KPMG, una firma que asesora a Peter Lim. Es primordial que se investiguen los vínculos del PP con Peter Lim y, de hecho, Compromís interpelará a la señora Catalá en el pleno por esta cuestión: Sería un escándalo absoluto que se rebajaran las condiciones económicas, o de otra índole, a las que se comprometieron los propietarios del Valencia CF por intereses personales. Compromís insiste en la gravedad de los hechos y en la necesidad urgente de investigar estos posibles vínculos», explicó.