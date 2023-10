El terremoto político en Valencia continúa después de las primeras entregas de Meriton Confidencial. Las formaciones políticas que forman parte del Ajuntamente han puesto el foco a José Marí Olano, concejal del Partido Popular (PP), por su presunta voluntad de facilitar el convenio a Meriton y la compatibilidad o no de su cargo público con su empleo en KPMG España. PSPV, VOX, Compromís... todos ellos se han manifestado sobre la información publicada por SUPER y han mostrado su inquietud por un posible conficto de intereses.

En este caso ha sido Papi Robles, portavoz adjunta de Compromis en el Ajuntament de València, la que ha formulado la petición de que se investigue la relación de Olano y Meriton, ASÍ CO: “Desde Compromís pediremos al resto de partidos con representación en el Ajuntament de València que se adhieran a la petición de un pleno extraordinario con tres puntos en el orden del día que incluyan: la comparencia de la alcaldesa María José Catalá, la creación de una comisión de investigación y un informe de la intervención general del Ajuntament”.

En ese sentido Papi Robles se ha mostrado preocupada por la información publicada por SUPERDEPORTE sobre el concejal de Grandes Proyectos, José Marí Olano y por el conflicto de intereses entre Peter Lim y KPMG España, empresa para la que trabaja Olano, que desgranó este medio. "Estamos muy preocupados porque existe un conflicto de intereses muy grave del concejal del Partido Popular, José Marí Olano con Peter Lim. En el 2014 Meriton ya engañó al PP de Rita (Barberá) y a KPMG de Olano con la venta del Valencia CF y el nuevo Mestalla. Estaría bien que en 2023 no ocurriera lo mismo con el PP de Catalá y con Olano como concejal", ha asegurado la política de Compromís.

Asimismo respecto al convenio que está negociando el PP de Catalá junto a Olano se desliza que la propia alcaldesa es conocedora que están justificando el hecho de que no haya avales bancarios de ningún tipo para reanudar las obras del nuevo estadio con garantías para la ciudad.

¿Conflicto de intereses?

Fuentes consultadas por este medio sostienen que, de momento, no exite un conflicto de intereses derivado de estar al frente de las negociaciones para la elaboración del nuevo convenio del Nou Mestalla y su cargo dentro de la red que audita empresas de Lim porque ahora no trabaja para el Valencia CF ni ninguna parte implicada. Sin embargo, también aseguran que se ha reunido con el Valencia CF como concejal de grandes proyectos. Cabe recordar que Olano no esconde su interés en que Lim disponga del nuevo convenio lo antes posible.

En cualquier caso, según ha podido saber este medio, desde KPMG España fue visto con recelo que en su momento se presentase a las listas del Partido Popular para, a la postre, formar parte del Ayuntamiento de Valencia. Sin embargo, la red de audotorías no pudo ni puede intervenir en ese aspecto salvo que exceda el 25 por ciento de su vida laboral con sus funciones en el grupo popular. El 75 por ciento restante lo emplea en KPMG España.