El Valencia cerró el capítulo de la portería este pasado verano con la sensación de que había salvado el partido de Giorgi Mamardashvili. Viendo los precedentes de Meriton pocos podían imaginar que el georgiano continuara un día más en el club, pero el portero siguió en Mestalla. Eso es siempre una buena noticia visto lo visto.

El meta es una de las figuras más importantes de la plantilla y su regularidad es aplastante desde que aterrizó en el feudo valencianista, tanto que esta semana ha superado un récord. El meta georgiano ha conseguido sumar un total de 51 partidos como titular en el cuadro de Rubén Baraja, una cifra que le permite ser el portero con más partidos jugados de manera consecutiva en el Siglo XXI.

Con Mamardashvili, el Valencia afronta un futuro incierto pero con fuerza en el mercado. El jugador será uno de los futbolistas que a buen seguro podrá usar como ‘moneda’ para hacer una gran venta y eso le convierte en un activo importante. Su nivel es indiscutible, de igual manera que las dos cosas que debe mejorar también son más que obvias: el juego con los pies y las salidas por alto.

El futbolista vuelve ahora de jugar con su selección dos partidos -él solo ha participado en uno de los enfrentamientos- con sendos triunfos por 8-0 y 4-0 ante rivales ‘flojos’ como Tailandia y Chipre respectivamente. La mente del portero ya está puesta en el próximo enfrentamiento contra el Cádiz, un equipo que trae malos recuerdos al Valencia y ante el que Mamardashvili no pudo dejar la portería a cero en ninguno de los dos enfrentamientos de la temporada pasada.

En la ida, el primero de esos partidos permitió al cuadro del Nuevo Mirandilla hacerse con los tres puntos gracias al tanto de Rubén Alcaraz. El centrocampista fue capaz de superar a Giorgi gracias a una buena jugada de Rubén Sobrino, mientras que en la vuelta, el encargado del primer gol fue Gonzalo Escalante y el del segundo fue Sergi Guardiola. Solo un regalo de Ledesma permitió al Valencia aprovechar un despiste para hacerle daño al Cádiz.

Porterías a cero

El portero del conjunto valencianista buscará contra el Cádiz su tercera portería a cero de la temporada después de haber logrado dejarla en solo dos ocasiones hasta el momento. Las Palmas en casa y Atlético de Madrid también en Mestalla son los dos duelos en los que el georgiano ha conseguido cerrar la portería mientras que hasta la fecha no lo ha logrado lejos de sus aficionados. El curso pasado por su parte, Mamardashvili solo consiguió no encajar gol lejos de Mestalla en una ocasión, ante un Elche ya descendido. Las otras seis veces fueron en su propio estadio contra Girona, Celta de Vigo, Betis, Real Sociedad, Osasuna y Real Madrid. ¿Cuántas veces conseguirá no encajar gol esta temporada el futbolista de Tiblisi?