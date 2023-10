Mala suerte para el Valencia y para Rubén Baraja. El parón liguero no será redondo para el equipo en clave enfermería. El técnico pierde a André Almeida para el partido del lunes (21:00) contra el Cádiz en Mestalla. El portugués no se ha recuperado de las molestias en la espalda que le impidieron viajar a Mallorca y se ha visto obligado a parar sin fecha de vuelta. La preocupación del cuerpo técnico es máxima porque se trata de un futbolista que, a pesar de no estar al nivel de la temporada pasada, es fundamental para el engranaje del equipo.

André tiene un problema en la espalda y de momento no tiene solución. El centrocampista se cayó de la lista de convocados para el partido contra el Mallorca en Son Moix y no ha entrenado con el grupo durante toda la semana. El jugador se ha ejercitado al margen de sus compañeros en el gimnasio del club con tratamiento de fisioterapia. Su vuelta es una incógnita ahora mismo porque está en función de su dolor. De momento, la idea es que descanse para el partido contra el Cádiz. Según Cope Valencia, las molestias podrían alejarle de los terrenos de juego hasta un mes. No se descarta que se someta a más pruebas médicas en los próximos días.

Baraja cruza los dedos porque necesita al luso en el centro del campo. El Pipo tendrá que afrontar la vuelta a la competición con solo cuatro mediocentros en la plantilla: Pepelu, Javi Guerra, Selim Amallah y un Hugo Guillamón sin ninguna titularidad y con solo 72 minutos acumulados esta temporada. Almeida no está teniendo un arranque de temporada fácil. El futbolista ha perdido su condición de intocable en el centro del campo (fue suplente contra la Real Sociedad y Osasuna) y no encuentra su sitio en el equipo. El jugador no acaba de adaptarse al 4-4-2 y a una posición más adelantada que no le permite estar tanto en contacto con el balón como el año pasado. Sus molestias en la espalda son una piedra más en su camino.

Mamardashvili y Cenk

Baraja pierde a André Almeida, pero recupera internacionales. El Pipo cuenta desde ayer con el portero georgiano Giorgi Mamardashvili y el central turco Cenk Özkacar. Los próximos en incorporarse serán Roman Yaremchuk (Ucrania), Selim Amallah (Marruecos) y los sub-21 españoles Javi Guerra, Diego López y Fran Pérez. El técnico ha recuperado en este parón a los lesionados José Luis Gayà y Sergi Canós. El de Nules, que ayer trabajó al margen del grupo, espera volver a la lista el lunes después de más de un mes de lesión. El capitán regresará al lateral izquierdo.

Alberto Marí

Los futbolistas que no estarán seguro contra el Cádiz son los lesionados de larga duración Mouctar Diakhaby, Jesús Vázquez y Alberto Marí. El joven delantero ha dado esta semana un paso más en su proceso de recuperación. Desde el lunes ha comenzado su trabajo en el césped de Paterna a las órdenes del recuperador. Arranca su cuenta atrás.