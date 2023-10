Pepelu no se olvidó de Baraja en su rueda de prensa. El centrocampista de Denia destacó el trabajo del entrenador para sacar partido a su plantilla: "El Pipo intenta mejorar a cada jugador e intento transmitir en el campo lo que me transmite en el día a día para ayudar en ataque y en defensa. Se está notando en los partidos, juego todo y me hace feliz". Reconoce que atraviesa un estado de forma, pero confía en que todavía puede dar más: "Mi mejor versión espero que no, porque espero mejorar cada día. Me encuentro en un muy buen momento".

