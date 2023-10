Los internacionales empiezan a volver a Valencia para ponerse a las órdenes del Pipo, y en el caso de la Selección Española la representación llega desde la Sub-21, donde Javi Guerra, Diego López y Fran Pérez vuelven inyectados de confianza tras sus buenas actuaciones. El otro internacional no es otro que el capitán, José Luis Gayà, que en este parón internacional no ha podido defender la camiseta de la Roja por la lesión que sufrió ante la Real Sociedad, impidiéndole participar ante Betis y Mallorca.

En ese sentido, en la comparecencia de prensa de Pepelu en la Ciudad Deportiva de Paterna tras el entrenamiento preparando ya el partido del lunes ante el Cádiz, el de Denia fue preguntado por sus posibilidades de recibir la llamada de Luis de la Fuente, algo que ve todavía "lejano".

"Eso lo veo un poco lejano porque la selección es lo máximo que un jugador puede ir. Hay muchos mediocentros con un nivel altísimo y me centro en dar lo mejor de mí, hacerlo bien en el día a día y si eso sirve para recibir una llamada genial, pero me centro en el día a día", reconoció sobre sus posibilidades y la feroz competencia que existe, sobre todo en la zona de la medular.