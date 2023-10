El Comité Técnico de Árbitros de la RFEF ha dado a conocer las designaciones arbitrales para la jornada 10 de LaLiga que se celebra este fin de semana. El encargado de dirigir el partido entre el Valencia y el Cádiz será el árbitro del colegio asturiano González Fuertes ayudado por Sánchez Martínez en el VAR. No es la primera vez que González Fuertes arbitra al Valencia esta temporada. Lo hizo en Mendizorroza en la cuarta jornada y con mal recuerdo para los de Rubén Baraja. El equipo cayó derrotado por primera vez en la temporada en un encuentro en los que los desajustes del equipo taparon el error arbitral del asturiano.

Los valencianistas reclamaron un penalti sobre Hugo Duro cuando el equipo buscaba el empate a la desesperada en la segunda parte. González Fuertes señaló una falta posterior de un jugador del Valencia y pasó por encima de una jugada que claramente merecía una revisión en el VAR.

Baraja no comprendió la decisión del árbitro y fue contundente en zona mixta al ser preguntado por el posible penalti a su delantero. "En directo me ha parecido que a Hugo Duro se lo llevaban por delante. Es la sensación en el campo, es una ocasión clara porque lo arrastra, no entiendo que no sea una acción de penalti", dijo en declaraciones a DAZN.