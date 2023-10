“Tras el contundente comunicado del Ayuntamiento de Valencia en el que de forma contundente le decía a Peter Lim que no iban a asumir su intento de chantaje con su pretendido convenio urbanístico a la carta previo al comienzo de las obras del nuevo Mestalla, el super director corporativo del magnate singapurense se apresuró a filtrar, con risas incluidas, que todo estaba consensuado con el equipo de gobierno municipal para acallar las tremendas y unánimes críticas recibidas por los tres grupos municipales de la oposición y por todos los representantes del valencianismo. Llegó a comentar que ahora meterán unos cuantos camiones, moverán tierras, harán el paripé y en unos meses, con una política de hechos consumados, el Ayuntamiento le metería a Peter Lim en su bolsillo su anhelado pelotazo urbanístico. Y a todo esto, la Presidenta del club ha vuelto a desaparecer de la ciudad para atender el resto de negocios de su jefe, por lo que el club tuvo que redactar un escuetísimo comunicado que lo único que decía era que querían empezar y terminar el campo. Y eso algunos lo toman como un compromiso de quien nunca ha cumplido un compromiso ni con el Valencia CF, ni con la ciudad, ni con los vecinos” ha declarado Miguel Zorío, exvicepresidente del club.

“Sin embargo, la versión del que nunca se entera de nada, no coincide con la llamada que ayer al mediodía recibió el equipo de gobierno del Ayuntamiento, del que de verdad tiene mando en plaza de Peter Lim, que no es otro que Germán Cabrera, quien se quejó amargamente de la decisión adoptada por la Alcaldesa y que en sus propias palabras, impedirá seguir adelante con el proyecto de reanudación de las obras de forma inmediata. Por todo ello es urgente que la Presidenta del club haga una rueda de prensa con preguntas, para aclarar la posición de Peter Lim, al que recuerdo que puede reanudar las obras cuando quiera, no necesita el convenio. Pero deberá pedir licencia para reanudar las obras del gran estadio proyectado y no de su intento de estadio low cost. Si intenta pedir licencia para una obra diferente y se la dan, de nuevo tendrá un problema legal. Además de retirar su demanda contra la caducidad de la ATE” explica el portavoz de Marea Valencianista.