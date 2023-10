El próximo 24 de octubre será la fecha clave para dirimir en el Pleno del Ayuntamiento si las competencias de Jose Marí Olano y su relación con KPMG generan un conflicto de intereses. Cabe recordar que Papi Robles anunció el pasado día 16 de octubre que Compromís había presentado la solicitud de un Pleno Extraordinario del Ayuntamiento de València para esclarecer los vínculos del PP con Peter Lim, y para que María José Catalá y su concejal Marí Olano den todas las explicaciones necesarias. Una vez presentada esa moción, el Pleno debía celebrarse en un plazo máximo de 15 días y como así ha podido saber Superdeporte se llevará a cabo el próximo día 24 de octubre.

«Desde Compromís insistimos en la necesidad de abrir una comisión de investigación en el Ayuntamiento que aclare los vínculos de Olano y del Partido Popular con Peter Lim. Queremos que se investiguen los vínculos, que se sepa la verdad», aseguró Robles en su momento. La portavoz adjunta de Compromís señaló que «por eso, creemos que lo que debe hacerse no es pedir su dimisión directa, porque aunque esto se apruebe no serviría de nada, ya que el acta del concejal es suya y no depende de nadie más que de él. Desde Compromís queremos centrarnos en lo que sí depende de los grupos políticos del Ayuntamiento y en que exista la máxima transparencia y tener toda la información ante todo».

«Consideramos que Catalá también tiene una responsabilidad en todo este asunto, puesto que es ella quien ha delegado las competencias de la negociación con el València CF en Marí Olano. Por eso, consideramos que ella debe comparecer y dar todas las explicaciones necesarias también», señaló Robles. Por ello, más allá de la propuesta de Vox de pedir su dimisión, desde Compromís presentaron la solicitud de Pleno Extraordinario para la creación de una comisión de investigación, el impulso de un informe de la intervención general del Ayuntamiento que diga si Olano puede estar al frente de las negociaciones con Peter Lim, y la comparecencia de la alcaldesa, Maria José Catalá.

Por último, Robles aseguró que «en el Ayuntamiento no nos podemos quedar con los brazos cruzados sin hacer nada ante una situación tan grave, debemos activar una comisión de investigación y que se aclare si hay alguna rebaja en las condiciones económicas, o de otra índole -a las que se comprometieron los propietarios del València CF-, por intereses personales de este concejal popular, lo que sería un escándalo absoluto».

A las 14:00 Según ha podido saber Superdeporte, la estructura del pleno será la siguiente. El primer punto del día será la creación de una comisión de investigación para aclarar los intereses particulares del PP en las negociaciones de la construcción del Nuevo Mestalla. En segundo será la presentación del informe de la intervención municipal general del Ayuntamiento de Valencia determinando la compatibilidad del concejal José Marí Olano para llevar adelante las negociaciones con Peter Lim. En tercero, la comparecencia de la alcaldesa María José Catalá para dar las explicaciones necesarias.