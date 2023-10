No está siendo el inicio de temporada soñado para el Valencia Mestalla. La fortuna no se ha aliado con el equipo de Miguel Ángel Angulo y el casillero de puntos no acompaña a las sensaciones ofrecidas en el campo. Además, el hecho de que Rubén Baraja se haya visto obligado a convocar a varios de los mejores futbolistas del filial en algunos partidos tampoco ha ayudado al desempeño del Mestalla.

Tras solo una victoria en los últimos cinco partidos, el filial valencianista tiene ahora una buena oportunidad para dar un golpe encima de la mesa y recuperar el pulso del ascenso antes de que sea demasiado tarde. El reto, eso sí, será complicado. Y es que en frente espera el Lleida Espotiu, que actualmente ocupa la segunda posición de la tabla tras un gran arranque de campaña. Miguel Ángel Angulo El técnico del Mestalla atendió a los medios del club antes del enfrentamiento y destacó que «es un partido muy atractivo, en un buen campo y ante un buen rival que está invicto en casa. Es un reto y vamos a disfrutar de un gran encuentro. Cada partido es difícil y tiene su plan. Nosotros intentamos ejecutarlo de la mejor manera posible». Angulo también transmitió la ilusión con la que llegan sus futbolistas para romper esta mala racha en las últimas semanas: «Los chavales están con unas ganas enormes de hacer un gran partido y ganar fuera de casa. Nos vamos a encontrar un rival duro. Es evidente que vamos a tener que hacer las cosas bien y ser eficaces. Todo pasa por el concepto defensivo y no concederles facilidades».