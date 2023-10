El Valencia regresa a LaLiga este lunes ante el Cádiz en Mestalla. Lo hace después de dos semanas de parón internacional que han servido, entre otras cosas, para recargar pilas tras una mala dinámica de resultados y recuperar a algunos de los futbolistas que habían formado parte de la enfermería durante las últimas jornadas.

En la rueda de prensa previa al choque Rubén Baraja confirmó la buena noticia de los futbolistas que ya están para competir, como es el caso de José Luis Gayà, que recuperará su lugar en el lateral izquierdo. También entrará en la lista Sergi Canós, aunque con la duda de si está para formar parte del once titular: «Está mejor, tiene buena dinámica y en cualquier momento puede participa».

Quien seguro no puede participar aún es André Almeida. El Pipo explicó que «el que no puede estar es André porque sigue teniendo molestias en la espalda y tenemos que tener paciencia». El portugués ya fue baja de última hora en el último partido preparón ante el Mallorca y no ha logrado dejar atrás sus molestias.

Con todo eso, Baraja tiene los mismos problemas de siempre para realizar un once en el que todos estén sanos. Partiendo lógicamente de la base de que Diakhaby está fuera de la lista por lesión. Y eso viene siendo una tónica habitual en la defensa donde antes del parón el conjunto de Baraja sufrió hasta cuatro KO en el lateral (combinando el izquierdo y el derecho) y también hubo problemas en la zaga en varias jornadas.

Con los extremos todo ha tenido la misma tónica y es que el cuadro dirigido por Baraja ya tenía problemas en el verano para tener unos extremos de altura y con la llegada de Canós como único ‘suplente’ el problema fue a más. De hecho, Sergi, cuando apareció como titular, sufrió problemas físicos y acabó viendo frenada su buena irrupción tras un fantástico partido contra el Atlético de Madrid.

En la delantera sin embargo, el equipo está marcado, curiosamente, por la ausencia de Almeida, centrocampista. El portugués es junto a Amallah una de las opciones que siempre baraja el técnico del Valencia para actuar al lado del delantero, en este caso Hugo Duro.

El rival

Si el Valencia tiene problemas con las bajas, el cuadro de Sergio González es otro de los equipos de la categoría que más ausencias importantes tiene en estos momentos. El cuadro amarillo no podrá contar en la jornada de este lunes con Rubén Alcaraz, Luis Hernández, San Emeterio, Ocampos y Darwin Machís. El último de ellos es sin duda uno de los grandes peligros del cuadro gaditano, pero fue expulsado en el último partido por una plancha sobre un rival.