Miguel Zorío ha vuelto a cargar contra Peter Lim y Layhoon y a cuestionar la situación fiscal de la presidenta del Valencia CF. "Para Peter Lim, Hacienda somos todos, menos él y Layhoon", expone. El que fuera vicepresidente de la entidad de Mestalla afirma que quiere saber "por qué Layhoon no presenta declaración de IRPF en España desde 2014, como residente o como no residente" y "si Layhoon está más de 183 días fuera de España para no pagar impuestos aquí, y si declara aquí su sueldo, el uso del coche del Valencia CF, el alquiler del piso que le paga el club, los gastos de representación...".

Comunicado de Marea Valencianista

Tras conocerse hace una semana, que Layhoon y Peter Lim consideran que pagar a Hacienda en España es cosa de tontos, y que no va con ellos, he decidido ampliar la denuncia que presenté en Hacienda con os nuevos datos publicados, y que no han sido desmentidos por la aún Presidenta del Valencia CF. Según parece, dese 2014, Layhoon no presenta declaración de IRPF en España, asesorada por los mismos abogados que usó Cristiano Ronaldo para engañar a la Agencia Tributaría española. Y a día de hoy, aún no ha explicado cuanto cobra de Meriton o del Valencia CF por ser la primera ejecutiva del club, y para que tiene abierta una empresa en Singapur, cuando la Junta de Accionistas del Valencia CF aprobó su cierre hace 6 años. Y a pesar de todo esto, algunos políticos valencianos quieren sentarse con ella para facilitarle un pelotazo urbanístico a Peter Lim” ha denunciado Miguel Zorío, ex Vicepresidente del Valencia CF.

“Hace unas semanas, y viendo que la fiscalía de aquí no funciona con los mismos parámetros que la italiana (caso Juventus) o la portuguesa (caso Penalti contra Jorge Mendes), he decidido copiar la estrategia y los argumentos que han permitido a las agencias tributarias de estos dos países iniciar una investigación contundente contra Jorge Mendes y destituir al Consejo de Administración de la Juventus por falsedad contable en el intercambio de jugadores de Pajnic y Arthur. En este caso hemos aportado información sobre las prácticas presuntamente fraudulentas de Peter Lim, Layhoon y de los principales ejecutivos del club en los casos ya conocidos e investigados en Portugal, en el trueque de los porteros con el Barcelona, en los beneficios que obtiene Meriton por los convenios de doble imposición que tiene España con Singapur y Hong Kong, en la ausencia de control financiero de la LFP al ser socio industrial de Peter Lim, en los ingresos de la Presidenta del Valencia CF y si cumple o no los requisitos de residencia, en el conocimiento de todas las operaciones oscuras por parte de los ejecutivos del club, en el papel de la empresa VCF ASIA, en el regalo de jugadores a otros clubes y su posterior venta con porcentaje para los agentes, etc.” ha informado Miguel Zorío.

“Con esta acción, Peter Lim está obligado a informar a cualquier posible comprador del club de la denuncia y de la multa y sanciones a las que se está enfrentando, de la misma forma que él tuvo conocimiento de la posible multa a la que se enfrentaba la Fundación cuando compró el club a precio de saldo. De la misma forma, Peter Lim debe informar a cualquier comprador que su empresa sólo tiene derecho a pedir la licencia de reanudación de las obras del nuevo Mestalla para terminar de construir el estadio diseñado para 70.000 asientos y con un concepto 5 estrellas, no un low cost. Y también debe informar a los presuntos compradores de sus acciones, que por su negligencia, el inmobiliario del club ha pasado a valer cero euros. Eso, si los políticos mantienen lo prometido por escrito la semana pasada y no hay más reuniones en la oscuridad. Mientras tanto Layhoon sigue a la caza del filtrador interno y su equipo jurídico se mueve en la fontanería de Hacienda para saber si la información ha salido de allí. Todo menos dar la cara” finaliza Miguel Zorío.