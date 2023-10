El Valencia no gana desde hace más de un mes y eso es demasiado tiempo. Incluso para este Valencia venido a menos de Peter Lim. La última vez que lo consiguió fue en la goleada (3-0) al Atlético de Madrid del pasado 16 de septiembre. El Valencia-Cádiz de esta noche en Mestalla es una oportunidad perfecta para reencontrarse con la victoria y dar un paso adelante en la vuelta a la competición. El equipo se marchó al parón liguero con las buenas sensaciones de Mallorca, pero arrastra cuatro partidos sin ganar (Almería, Real Sociedad, Betis y Mallorca) y una peligrosa racha de 2 puntos de 12. El triunfo no puede esperar más. Equipo y afición se reencuentran casi un mes después con un objetivo común: volver a ganar con la fuerza de Mestalla.

Rubén Baraja ha conseguido que el equipo viva tranquilo en la tabla de clasificación a finales de octubre. Las urgencias no han llegado, pero esto solo ha hecho que empezar. Mestalla es el escenario perfecto para dar un paso adelante en la vuelta del parón de selecciones, dejar tocado a un rival directo como el Cádiz y abrir una brecha de ocho puntos con respecto a los puestos de descenso que marcan el Celta de Vigo y el Granada (6).

Tan importante como ganar es hacerse fuertes en Mestalla de cara al resto de la temporada. El objetivo de Baraja y sus jugadores es hacer del viejo coliseo un fortín como el año pasado (62% de los puntos en casa con el Pipo). De momento, el porcentaje de puntos es del 50%. El equipo ha perdido dos de sus cuatro partidos como local (Osasuna y Real Sociedad) y no puede permitirse más tropiezos. Y menos ante un rival directo.

El equipo afronta desde hoy un mes de competición clave para estabilizar al equipo. Cuatro son las jornadas de Liga que tiene el Valencia por delante antes del próximo parón de selecciones a mediados de noviembre. Los siguientes partidos contra el Cádiz, Athletic, Granada y Real Madrid pondrán a prueba la tranquilidad del arranque liguero y marcarán la tendencia de la temporada. Para bien o para mal.

El Pipo recupera al capitán José Luis Gayà en el lateral izquierdo y volverá a contar con Sergi Canós en banda más de un mes después. La idea es que comience desde el banquillo. En la enfermería continúan Mouctar Diakhaby, Jesús Vázquez, Alberto Marí y un André Almeida obligado a parar por sus molestias en la espalda. Selim Amallah es el principal candidato para sustituir al luso. El equipo, como siempre, se encomendará a los ‘niños’ Javi Guerra, Diego López y Fran Pérez y a la fuerza de Mestalla aunque sea lunes. El club espera una buena entrada a pesar de los inconvenientes del día. El valencianismo ya respondió contra la Real un miércoles noche.

El Cádiz no es un rival propicio. La última vez que el Valencia le ganó al conjunto amarillo en liga, Baraja todavía formaba parte del equipo como futbolista. Desde entonces, tres empates y tres derrotas. Como la del año pasado (0-1) con Gennaro Gattuso en el banquillo. Tampoco acompaña el árbitro. No es la primera vez que González Fuertes arbitra al Valencia esta temporada. El asturiano no señaló un claro penalti a Hugo Duro contra el Alavés en Mendizorroza ganándose las críticas de Baraja en su primera derrota del curso.

Los de Sergio González acumulan seis jornadas sin ganar y arrastran graves problemas en el centro de la defensa. Sin Luis Hernández, Víctor Chust y Momo Mbay, solo Fali y Jorge Meré están disponibles. Fede San Emeterio y Brian Ocampo son baja por lesión. Rubén Alcaraz y Darwin Machís se quedaron fuera por sanción.