Cenk no entrena a dos días de viajar a San Mamés

El Valencia CF volvió a entrenar en la matinal del viernes con la mente puesta en el encuentro que disputará el próximo domingo en el estadio de San Mamés contra el Athletic Club de Bilbao. Aunque con mejor situación de efectivos que en semanas atrás, el equipo de Rubén Baraja sigue arrastrando problemas con las lesiones. Esta vez todas las miradas estaban puestas en Cenk Özkacar, que volvió a ausentarse de la sesión de entrenamiento a solo dos días de choque.

El defensor turco se llevó un golpe duro en el parón de selecciones y regresó con ese dolor a Valencia. No fue titular contra el Cádiz CF en una gran actuación de Cristhian Mosquera al lado de Gabriel Paulista y esa pareja apunta a ser nuevamente titular en tierras vascas, mientras que el defensor otomano todavía no se sabe si estará en la citación o si volverán a ser jugadores de la cantera los que engrosen la lista debido a que el equipo no tiene muchos más efectivos, con todavía Mouctar Diakhaby lesionado.

Tampoco entrenó André Almeida, aunque eso ya se sabía. El portugués, que avanza en su recuperación por los dolores en la espalda que llevan semanas dándole problemas, se ejercitó al margen con un recuperador y no estará tampoco en San Mamés, dejando mermada la zona del centro del campo, que tampoco va sobrada de efectivos y en la que previsiblemente Baraja apueste por los mismos del encuentro ante el Cádiz.

Sergi Canós, con normalidad

La mejor noticia volvió a ser que Sergi Canós ya es uno más del grupo y después de frenar su regreso en el partido contra el Cádiz para correr ningún riesgo, el extremo de Nules volverá a estar con sus compañeros en la lista de convocados y presumiblemente tendrá minutos de nuevo. Con su regreso, Baraja gana al fin algo de frescura para poder rotar en las bandas y un futbolista que le ofrece recursos como el uno contra uno y la profundidad en su juego exterior.