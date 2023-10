Baraja, ante el puzle de las rotaciones

Se acabó la espera. La mágica competición del KO levanta el telón esta misma semana para la mayoría de los equipos que compiten en ella. El Valencia, un gran amante de la Copa a lo largo de su historia como bien reflejan las estadísticas, debuta en primera ronda en el histórico campo de Las Gaunas. El sorteo deparó un ‘duelo hermanado’ ante el Logroñés este jueves a partir de las 20 horas. Ambos equipos se ven las caras por tercera vez en el mismo torneo desde 2010.

Rubén Baraja afronta el partido con ganas de hacer un buen papel en Copa pero con el ‘rompecabezas’ de las rotaciones por resolver. La plantilla, tras una pésima planificación deportiva de los responsables en verano, tiene graves problemas de profundidad que además se han agravado con la plaga de lesiones. El objetivo en estas primeras rondas de Copa siempre es dar descanso a los jugadores más habituales en liga, aunque en esta ocasión podría ser a costa de salir con un equipo más cercano al Valencia Mestalla de Segunda RFEF que a los suplentes de Primera División.

En portería no deberían haber muchas dudas. Jaume Doménech ha sido el portero titular en esta competición siempre que ha estado bien físicamente y este jueves apunta al once. El de Almenara volverá a disputar un partido oficial desde la temporada 2021/22. El curso pasado no pudo participar debido a una lesión comprometida de rodilla.

En defensa surgen las primeras dudas. Diakhaby está lesionado mientras que Mosquera y Paulista deberían descansar después de haber formado la pareja de centrales en los últimos partidos de liga. En ese escenario Cenk se erige como una opción con fuerza y el puesto a su lado se lo disputan jugadores del filial como Rubo Iranzo o César Tárrega, siendo este último quien parte como favorito. Yarek también es una opción, aunque la ‘perla’ de la Academia podría verse a obligado a actuar en el lateral izquierdo. Gayà debería descansar y Jesús Vázquez, el primer suplente, todavía no está en condiciones.

El guion es similar en el centro del campo. Javi Guerra y Pepelu acumulan un volumen de minutos muy alto y necesitan un respiro. Guillamón es el favorito a ser el ‘6’ en Las Gaunas y Pablo Gozálbez, que ya ha tenido minutos en primera, apunta a ser una opción en uno de los interiores. El otro es un interrogante. Almeida está saliendo de lesión y Amallah ha sido titular últimamente en liga. Del filial, la opción con más enteros es la de Martín Tejón, que ya hizo la pretemporada con el primer equipo y gustó mucho en el cuerpo técnico.

En la delantera las opciones son muy reducidas. En las bandas Fran Pérez y Diego López lo juegan todo y deben descansar. Sergi Canós acaba de salir de una lesión muscular, aunque podría aprovechar el partido para coger ritmo. La otra opción con más fuerza para cualquiera de los dos extremos es Hugo González, otro nombre del filial que ya ha participado incluso en liga.

Otra posibilidad a meditar es la de Marco Camús, que se ha erigido como la principal arma del Mestalla en este inicio de competición con cinco goles en ocho encuentros. Baraja podría aprovechar su gran estado de forma. Por otro lado, la punta de lanza ante el Logroñés parece tener nombre y apellidos. Roman Yaremchuk es el único disponible (del primer equipo), está participando en los últimos partidos de liga pero ninguno como titular, por lo que su volumen de minutos no es muy elevado.