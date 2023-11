El Valencia se enfrenta esta noche en Las Gaunas a la UD Logroñés, pero sobre todo a sí mismo y a una polémica normativa de Copa del Rey que Rubén Baraja califica de «absurda y obsoleta». El técnico se quejó públicamente de la reglamentación que obliga a que haya un mínimo de siete futbolistas con dorsal del primer equipo en el campo. La normativa de Copa es clara: «Para poder comenzar un partido cada uno de los equipos deberá comparecer y mantener durante todo el desarrollo de este al menos siete jugadores pertenecientes a la plantilla de la categoría en la que milita el equipo. Cuando un equipo no llegue a ese número mínimo, ya sea previo al partido o durante el desarrollo del mismo por cualesquiera causas que den lugar a reducir ese número, la diferencia hasta el exigido de siete no podrá cubrirse con jugadores de otra clase o categoría y el árbitro acordará la suspensión del encuentro, adoptando el órgano disciplinario la resolución que proceda». La reglamentación estipula que «tan solo podrán concurrir un máximo de cuatro futbolistas procedentes de equipos filiales sobre el terreno de juego». Lo normal es jugar con solo 3 jugadores con ficha de filial porque hacerlo con 4 supone un riesgo muy alto de alineación indebida en caso, por ejemplo, de sufrir expulsión.

Baraja tendrá que tener mucho cuidado. El vallisoletano se mostró muy crítico con la norma porque dispone de una plantilla corta y su margen para hacer rotaciones se reduce considerablemente. Al Pipo le gustaría alinear a más canteranos para rotar a sus jugadores más habituales, pero la norma se lo impide. El técnico apenas podrá dar descansos o, por lo menos, no tantos como le hubiera gustado. «No tiene sentido la normativa, porque si quieres potenciar tu cantera, no lo puedes hacer. Hay una norma absurda de que tienen que haber siete profesionales en el campo. No entiendo la razón. A nosotros nos perjudica porque me gustaría tener más espacio para poder poner a jugadores que participarán.

Baraja tiene claro que la norma debe cambiar. «Si tuvieras la oportunidad de poder alinear más jugadores con dorsal filial sí podría rotar más a los que tienen dorsal profesional. Estamos limitados con cuatro canteranos siempre. Es una norma obsoleta que debería cambiar, porque para que los jóvenes puedan participar y haya crecimiento de la cantera, poder poner más jugadores daría más opciones».

Pocos jugadores con ficha de primer equipo

Baraja dispone de 16 jugadores de primer equipo sanos contando los tres porteros: Giorgi Mamardashvili, Jaume Domènech y Cristian Rivero. Solo tiene 13 jugadores de campo con dorsal de primer equipo por las bajas de Mouctar Diakhaby, Jesús Vázquez, André Almeida, Hugo Duro y Alberto Marí y Cenk. Por si fuera poco, ha djado fuera de la convocatoria a Mamardashvili, Paulista y Pepelu, lo que deja dos porteros y 11 jugadores de campo con ficha de Primera.