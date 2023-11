La defensa es el verdadero talón de Aquiles del Granada. El equipo de Paco López es muy vulnerable en fase defensiva y eso lo sabe y lo tiene que aprovechar el Valencia desde el primer minuto. Hay que ir a hacer sangre en defensa. Ahí estará el partido. El cuadro nazarí ha encajado la friolera de 28 goles en las once primeras jornadas. O lo que es lo mismo, recibe 2,54 tantos por partido. Un déficit que condena jornada tras jornada al Granada en el verde. Los números no engañan: solo ha ganado un partido de once.

La losa es insalvable porque los de Paco no han conseguido todavía dejar su portería a cero en ningún encuentro y eso es sinónimo de problemas. O quien sabe si también de descenso. Los últimos diez equipos que encajaron más de 25 goles en las diez primeras jornadas acabaron en segunda división. La dinámica es insostenible y el Valencia tiene que aprovecharse de ello. Lo de la última jornada contra el Villarreal fue de récord: 0-3 en los primeros 28 minutos. «Esto es muy difícil cuando sigues dando facilidades al equipo rival», decía resignado Paco en sala de prensa. El problema del Granada es que no es la primera vez que le pasa esta temporada. ¡Luis Suárez les marcó en Almería tres goles en cinco minutos! Así es imposible. La virtud del Pipo La inseguridad defensiva del Granada contrasta con la solidez del equipo de Baraja. Cuatro de las cinco victorias del equipo esta temporada llegaron a través de la portería a cero contra Las Palmas (1-0), Atlético (3-0), Cádiz (2-0) y Logroñés (0-2). Los del Pipo siguen siendo el equipo que menos disparos concede del campeonato (101) por delante de equipos en zona Europa como Barcelona (115), Athletic (117), Atlético (132) o Real Madrid (139). El punto débil de Paco es la mejor arma de Baraja. Las defensas marcan la diferencia. Esta tarde lo harán más que nunca. Cuidado con Bryan El Granada es frágil en defensa. En ataque, como buen equipo de Paco, las cosas cambian. A mejor, claro. Los rojiblancos tienen argumentos para hacer daño arriba. Y más después de recuperación. La prueba son sus 17 goles. Más que algunos equipos de arriba de talante ofensivo como Betis (16) o Rayo (14). El Pipo tendrá que tener cuidado con la vuelta de Lucas Boyé (3 goles y dos asistencias) y con una de las sensaciones Bryan Zaragoza (5 goles y dos asistencias). El internacional es la gran amenaza. Thierry y Gayà necesitarán ayudas por fuera. Si vamos a un partido de golpes, ganará quien mejor defienda.