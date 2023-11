El Valencia Femenino va muy en serio. Las sensaciones son mejores partido tras partido, aunque la mejor noticia es que están dando sus frutos en forma de resultados. Durante la tarde del sábado, el equipo de Jesús Oliva sumó tres puntos de suma importancia ante el Sporting de Huelva. Esta victoria permitió al equipo dormir en sexta plaza a la espera de la conclusión de la jornada, con 11 puntos en el casillero y cada vez más afianzadas en mitad de tabla. El primer objetivo sigue siendo lograr la salvación lo antes posible, pero la realidad es que el margen de mejora y el potencial de la plantilla invita al valencianismo a soñar en cada victoria.

El Valencia era plenamente consciente de la importancia del partido y salió desde el primer minuto a no perder la oportunidad. La valentía encontró su premio pronto, concretamente en el minuto cinco cuando María Molina adelantaba al Valencia CF Femenino al aprovechar un rechace y golpear con acierto desde la frontal del área grande. El tanto solo animó más a un equipo que dominaba. En defensa, las de Jesús Oliva se mostraban contundentes y no daban pie a la reacción de las de Antonio Toledo.u antojo al Sporting de Huelva.

Las ocasiones se iban sucediendo en las botas de Anita Marcos, Asun Martínez, Macarena Portales y Jimena López, pero la fortuna o¡no permitía ampliar diferencias. De hecho, a pesar de la insistencia, el marcador no se movió más al descando y el Valencia se marchó a vestuarios con una vetaja mínima.

Ya en la segunda mitad, el choque ganó intensidad y dinamismo, aunque el guion en cuanto al dominio valencianista no cambió. Chelsea, guardameta rival, se erigió como la mejor jugadora visitante evitando constantemente la sentencia. Sin embargo, no pudo evitar durante los 90 minutos el milagro y alrededor del minuto 80 el Femenino encontró su ansiado premio. Fue gracias a un potente y ajustado remate de cabeza de Claudia Florentino tras saque de esquina de Tamarit. La jugadora blanquinegra amplió distancias y dejó el partido visto para sentencia. De hecho, el Valencia manejó a la perfección su botín en los minutos restantes y sacó su lado más veterano para lograr que no pasara nada más.

Se trata del primer triunfo en casa de la temporada. Por fin las sensaciones se traducen en resultados ante la afición. El Valencia ya suma 11 puntos en siete jornadas y supera en la tabla a equipos como, por ejemplo, la Real Sociedad. Ahora espera el Juan Grande en la primera ronda de la Copa de la Reina (miércoles a las 19 horas) y el ‘Derbi Teika’ ante el Levante el próximo domingo a las 16:30 horas.

FICHA TÉCNICA

Valencia: Canales, J. López, M. Molina, M. Carro (Serna, min.84), Florentino, Anita Marcos (Chacón, min.61), Fiamma (Sulola, min.79), M. Portales, Asun (M. Martí, min.61), Ainhoa (Estela, min.79), Tamarit.

Sporting: Chelsea, Konat, Carol, Carrasco (Isina, min.73), Ruíz, l. Ballesté, Ojeda, S. Castelló, Paula (Hmírová, min.46; Cienfu, min.80), De Filipo (Hagman, min.73), Miku (Margraf, min.62).

Goles: 1-0, M. Molina (min.05); 2-0, Florentino (min.79).

Árbitro: Elisabeth Calvo (Madrid). TA: Chacón.

Antonio puchades/650 espectadores