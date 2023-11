El Valencia CF tiene varios jugadores en la enfermería y otros tantos tocados. El hecho de tener una plantilla tan corta y estar cargando de partidos a unos pocos jugadores empieza a hacer mella en el equipo de Rubén Baraja, que está entre algodones de cara a preparar el encuentro del sábado contra el Real Madrid en el Santiago Bernabéu. La mayoría llegarán, pero el partido contra el Granada dejó varias imágenes muy reveladoras y algún lesionado más al parte guerra. Regresó al trabajo con la buena noticia de la participación de Jesús Vázquez en la sesión grupal, pero sin un Selim Amallah que acudió a tratarse y que este martes será sometido a pruebas para delimitar el alcance de su lesión después de abandonar el campo al sentir un pinchazo muscular que hace muy complicado que esté disponible para el Pipo.

El lateral valenciano sigue peleando por regresar cuanto antes a la dinámica del equipo después de muchas semanas fuera por el trastorno neuromotor que presentó y que le dio un verdadero susto. Ahora quiere dibujar una recta final a su fase de recuperación con el objetivo de ayudar cuanto antes a sus compañeros en una demarcación en la que solo está José Luis Gayà, que está a un nivel ‘top’.

Almeida, sin fecha

El portugués explicó antes del partido para los micrófonos de DAZN qué le ocurre: «Tengo un desplazamiento... Una fractura en una vértebra. Es una lesión complicada. ¿Plazo para volver? No tengo plazo, cuando me sienta bien», aseguró Almeida. El último partido del portugués fue hace ya un mes. Almeida salió como titular frente al Real Betis antes de ser sustituido por Hugo Guillamón a los 68 minutos. Hasta entonces el luso había sido importante en los planes de Baraja ya que ya fue titular en seis de los ocho partidos que había disputado hasta la fecha. El luso no trabajó con el resto del grupo y continuó con su trabajo específico de recuperación.

El que tampoco estuvo fue Alberto Marí, que se lesionó en pretemporada de gravedad y que ya hace trabajo de campo, pero que todavía no se ha podido incorporar al grupo. El ariete goza de la confianza de Rubén Baraja y cuando pueda volver irá directamente a la rotación. Tampoco llegará al siguiente partido, aunque está más cerca de regresar, Mouctar Diakhaby. El guineano cayó antes del parón y afronta la recta final de su recuperación. Es clave para el Pipo y puede actuar tanto en el centro del campo como en el eje de la defensa.

Los ‘tocados’

Entre los que sí tiene a su disposición, Baraja sabe que tiene jugadores ‘tocados’. Pepelu, brújula total del elenco valencianista, se marchó del campo con molestias y con hielo para bajar la inflamación, pero su participación contra el Madrid no corre peligro: «Ya venía bastante cargado y la semana ha sido diferente», aseguraba el jugador. También Hugo Duro jugó con dolor en la clavícula, pero hizo todo por estar y ayudar al Valencia a sacar una victoria.

Por último Sergi Canós sigue sin estar al cien por cien, aunque ya es uno más de la rotación. No empezó ni acabó el último encuentro y Baraja explicó que lo cambió porque ya no se sentía del todo cómodo. Todavía ha de seguir apuntalando su físico para estar al ritmo de sus compañeros.