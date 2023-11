La candidatura de la ciudad a ser sede del Mundial 2030 debería provocar que tanto el Ayuntamiento como Peter Lim se pusieran las pilas con la reanudación de las obras del Nuevo Mestalla. La última criba tiene que dejar en 10 los estadios españoles que albergarán partidos del Mundial y, a priori, lo único que podría descartar a Valencia es que los plazos no inviten a pensar que el estadio estará construido a tiempo.

Este lunes María José Catalá se pronunció acerca de algunas cuestiones referentes a esta candidatura que la ciudad debe de impulsar. Cabe recordar que en las últimas semanas tanto el gobierno valenciano como el Valencia CF le han hecho saber a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) que el Nou Mestalla estará terminado entre 2026 y 2027. «No hay ningún riesgo económico para el Ayuntamiento que se haya solicitado por la FIFA, no han pedido ningún aval. La licencia, como todas las licencias, se presenta y los técnicos municipales van supervisando las deficiencias para ir trasladándolas al promotor y el promotor las va subsanando. Eso no implica ningún tipo de caducidad», dijo la alcaldesa asegurando que no se ha asumido ningún riesgo eocnómico ante la FIFA y descartando que la licencia de obras esté caducada.

Reanudación de las obras

La edil popular mantuvo el optimismo en que las grúas vuelvan a trabajar a la Avenida de las Cortes Valencianas en los próximos meses. Solo así se podrán seguir los plazos marcados. En referencia al club blanquinegro, Catalá aseguró que no ha recibido «ningún feedback negativo al planteamiento del Ayuntamiento de que empiecen primero las obras y después se trabajará el convenio». Sobre la posible intención del club de reiniciar las obras sin el convenio la alcaldesa solo dijo que ha leído «en algunos medios de comunicación que tiene toda la intención de iniciar las obras».