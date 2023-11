El Valencia Femenino ha dado un paso adelante muy evidente esta temporada. Bajo el mando de Jesús Oliva, el equipo está completando un arranque de temporada muy prometedor, confirmando que está para algo más que simplemente evitar el descenso, aunque siempre con los pies en la tierra y recordando que el primer objetivo era y sigue siendo sellar la permanencia en Primera un año más.

Tras un inicio ciertamente desesperante porque las buenas sensaciones no iban acompañadas de resultados, el Valencia ha encontrado la dinámica que buscaba: ya acumula cuatro partidos consecutivos sin perder. Dos empates y dos victorias como la lograda este último fin de semana ante el Sporting de Huelva, el colista de la categoría. La seguridad y solidez para no fallar en los partidos, a priori, asequibles es uno de los apartados en los que el Femenino ha mejorado respecto al curso anterior.

Tras las siete fechas disputadas hasta el momento, la clasificación dibuja a un Valencia en octava posición. Mitad de tabla tranquilizadora con los 11 puntos que le acompañan, ocho puntos ya por encima del Granada, equipo que marca el descenso. Por arriba, solo cuatro puntos separan a las de Jesús Oliva de puestos europeos. En principio no debería ser más que un dato anecdótico, puesto que no es el objetivo, pero no deja de confirmar el gran rendimiento del equipo.

Próxima parada: la Copa

Esta semana el Valencia inicia un nuevo reto independientemente de la liga. Se trata de la Copa de la Reina, competición en la que el sorteo ha emparejado al conjunto valencianista con el Juan Grande, equipo de Segunda Federación. Si la mejoría se plasma también en la competición del KO será desde luego una buena oportunidad para llegar lejos en un torneo que ilusiona.