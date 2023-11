Selim Amallah se perderá el partido del sábado contra el Real Madrid. El marroquí es baja para el Santiago Bernabéu. El Valencia ha emitido un parte médico informando del estado físico del futbolista que sufre "una lesión de la musculatura adductora izquierda".

Este es el parte médico que ha emitido el Valencia: "Tras las pruebas efectuadas este martes se confirma que el jugador Selim Amallah padece una lesión de la musculatura adductora izquierda, sufrida en el partido del pasado domingo en Mestalla ante el Granada CF. El internacional marroquí continuará tratamiento médico, fisioterápico y de readaptación hasta mejoría clínica".

El club no especifíca un tiempo de baja. El jugador no viajará a Madrid y es duda para estar a disposición de Rubén Baraja después del parón para el Valencia-Celta de Vigo en Mestalla del 25 de noviembre (16:15 horas) dentro de casi tres semanas. Su tiempo de recuperación será de alrededor de 3-4 semanas. Hay que esperar a su evolución. Lo que es seguro es que no podrá viajar con su selección en esta ventana internacional por lesión.

Baraja tiene un problema en el centro el campo. La baja de Amallah se une a la de André Almeida. El potugués explicó antes del partido contra el Granada para los micrófonos de DAZN qué le ocurre. “Tengo un desplazamiento... Una fractura en una vértebra. Es una lesión complicada. ¿Plazo para volver? No tengo plazo, cuando me sienta bien". La baja del marroquí es importante porque el Pipo ahora mismo solo dispone de Pepelu, Javi Guerra y Hugo Guillamón.