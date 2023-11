A todo tren para combatir a Peter Lim

Mientras el Valencia sigue desenvolviéndose como puede en lo deportivo, fuera de Mestalla se está librando una batalla por salvar al club de una gestión nefasta por parte de Meriton. Asociaciones como Libertad VCF sigue tratando de unir la voz del valencianismo en una misma dirección con tal de hacer el mensaje todavía más fuerte. Y para ello, como ya hicieron con la pancarta que se veía cerca de la Ciudad Deportiva de Paterna de ‘Lim Out’, han instalado un nuevo panel con el mismo mensaje, pero esta vez en un enclave más ‘nacional’.

Justo a la salida de la Estación del AVE Joaquín Sorolla, donde cada día llegan miles de pasajeros desde toda España, y especialmente desde Madrid, y que lo primero que verán una vez pongan un pie en la Capital del Turia sea un mensaje contra el máximo accionista del Valencia CF con el lema «únete a la resistencia». El enclave no es casual. Como el propio presidente de la asociación Libertad VCF ha comentado para Superdeporte, «el sentido es seguir denunciando lo que pasa en el Valencia. Lo está matando Peter Lim y parece que el mundo del fútbol le está dando la espalda».

José Pérez continuó alegando que a nivel legal y legislativo se debe dar un paso más, y para ello tiene que llegar el mensaje hasta la capital de España. «Lo que estamos haciendo es denunciarlo para que en Madrid los medios de comunicación también se le dé importancia a nivel legislativo. Creemos que en el fútbol si no se pone un control no tiene futuro, se está desvirtuando, lo están matando», como le está pasando al club. Pero el alegato no queda ahí. La entidad blanquinegra y el Ayuntamiento están envueltos en un proceso de búsqueda de un entendimiento para solventar de una vez el convenio por el que poder mantener las ventajas urbanísticas que conllevaba la caduca ATE.

Está también sobre la mesa el melón de la sede del Mundial 2030, por el que se deben presentar una serie de garantías a tiempo. El miedo del valencianismo no es otro que el de que se le permita hacer un Nuevo Mestalla como sea para poder ser sede, y que el resultado sea un «estadio raquítico». Por ello, Libertad presentó ayer en el Ayuntamiento de València un escrito en el que piden que el convenio sirva para hacer un «estadio merecedor de un convenio con ventajas», criticando lo que hasta la fecha está proyectado. «La propuesta de estadio realizada carece de singularidad arquitectónica», además de cuestionar los acabados, la lona y, sobre todo, «que no se finalicen los interiores del estadio, palcos, museo u otros aspectos negociados previamente», rezaba el escrito de la asociación.

Además, su presidente reconocía para Superdeporte que «estamos viendo que nuestros políticos están gobernando de espaldas a lo que quiere el pueblo. La afición quiere salvar al Valencia, no está preocupada por el estadio ni por el Mundial».

En su propuesta a María José Catalá, Libertad se remite a la petición que formalizaron en agosto para que se realice una auditoría técnica por parte de personal «competente» con tal de dilucidar qué quedaría exactamente por aportar económicamente para dar por finalizadas las obras que llevan paradas años en la Avenida de las Cortes Valencianas, además del plazo en el que deberían ejecutarse.

La batalla sigue en marcha, y el valencianismo no va a cesar por más impedimentos y trabas que se pongan desde Meriton. «Vamos a tener que seguir saliendo a la calle. Sólo si la afición se moviliza y pelea podremos salvar al Valencia, si no morirá», anunció José Pérez instando a la afición a seguir en la ola de la protesta, ya que es la única forma de sacar del club a Peter Lim y el resto de cómplices que cada año siguen empequeñeciendo a un club centenario como el Valencia.