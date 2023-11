La enésima mentira de Meriton

Ya no sorprende, pero eso no quita que la gestión de Meriton en el Valencia sea un incierto constante. Y la última no es otra que una mentira más. El Valencia celebrará el 14 de diciembre su junta general de accionistas, en la tiene previsto aprobar en la misma una reducción del requisito para poder asistir de las 5.786 participaciones que hacen falta a día de hoy a solo una. Eso sí, la medida no se aplicaría hasta la de 2024, según publica EFE.

Hasta diciembre de 2020, los accionistas podían asistir a las juntas con nueve acciones, tanto propias como delegadas. Pero en aquella sesión se aprobó elevar el listón hasta el 1 por 1000 del capital, lo que entonces eran 3.598 títulos pasando a ser los 5.786 de ahora. El tipo de gobierno que está ejerciendo Meriton en el club cada vez aboga más por la escisión con el aficionado, y medidas de ese tipo, sumado a las continuas mentiras, no hace más que agravar esa escisión. Y es que el consejo de administración anunció en diciembre de 2022 que eliminaría esa barrera por medio del nuevo consejero Kiat Lim, hijo de Peter Lim, en una entrevista con los medios del club. «Con respeto a la historia y tradiciones del club, hemos decidido revertir al formato original para acceder a la Junta General. Esperamos que esto nos permita conectar con todos los accionistas, además de demostrar que sí que somos serios en cuanto al cambio y que queremos conectar de nuevo con los accionistas, con la afición y con los medios de comunicación», señaló Kiat Lim. Pero no solo se queda en el ‘heredero’ del máximo accionista. El propio Director Corporativo, Javier Solís, también prometió esa bajada de acciones en la rueda de prensa posterior a la anterior Junta de Accionistas. «El compromiso de rebajar el número de acciones para acceder a la junta se mantiene, es una cuestión de tiempos y formalidades. Se convocará una junta extraordinaria antes de la celebración de la ordinaria en la que se aprobará la vuelta a la situación accionarial para asistencia que había anteriormente, así en la ordinaria podrán asistir los accionistas». Finalmente, la decisión ha rebajado más esa barrera de acciones hasta dejarla en una sola acción por primera vez en la historia del club como Sociedad Anónima Deportiva pero no entrará en vigor en 2023 como se prometió, sino en 2024.