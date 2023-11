El madridismo mediático ha vuelto a salir raudo y veloz para defender a Vinícius por sus constantes polémicas con unos y otros en cada partido de Liga. El brasileño tuvo un nuevo acto irrespetuoso con un rival durante el Madrid - Rayo del pasado fin de semana, en concreto, con Stole Dmitriveski. SUPER sigue defiendiendo su postura como demuestra la portada de este jueves 8 de noviembre, después de que hasta su entrenador y sus compañeros reconozcan que tiene un problema con la actitud del brasileño.

Pues bien, ahora el sensacionalista locutor de radio, Federico Jiménez Losantos ha atacado de manera desvergonzada a SUPERDEPORTE y a toda la afición del Valencia CF. El locutor de esRadio, afín a la maquinaria mediática del Real Madrid, ha aprovechado para defender a Vinícius antes de la visita de los valencianistas al Santiago Bernabéu este sábado. Esta no es la primera vez que ocurre, puesto que otros diarios madridistas como OK Diario, AS o Marca ya cargaron sus tintas contra SUPER en aras de proteger al jugador del Madrid.

Jiménez Losantos, más conocido por las polémicas declaraciones que vierte en su programa y por las que ha sido condenado en alguna ocasión, arremete contra este periódico por denunciar la actitud de Vinícius, que suele estar metido en líos todos los partidos.

SUPER se ha limitado a denunciar las impunes provocaciones de Vinícius en prácticamente todos los campos de LaLiga EA Sports (Son Moix, Montilivi, Mestalla...). Además de las mentiras que el futbolista y el entorno del Real Madrid han vertido sobre Mestalla desde aquella derrota del Madrid en Valencia y que le valió la portada de 'PINOCHIUS'.

Asimismo según Jiménez Losantos ha afirmado en su programa “hay clubes que han echado a los ultras, el Valencia CF no”, refiriéndose en este caso a la Grada Joven de Mestalla.

Además Jiménez Losantos prosigue en su exposición con una mentira al asegurar que todo el estadio llamó "mono" a Vinícius. “El Valencia tiene hasta un ‘pasquín’, donde insultan a Vinícius continuamente, aparte de todo el estadio llamándole ‘mono’. Que eso pasó allí y lo vimos todos”, ha dicho el polémico locutor.

Precisamente fue el jugador, tras dos plantones, el que ya mintió en su declaración ante la Jueza al afirmar esto mismo. Una información que provocó la reacción del Valencia CF en forma de comunicado en el que el club "manifestaba su sorpresa, rechazo e indignación" ante dichas acusaciones. El propio Vinícius reconoció no haber dicho la verdad semanas más tarde en una entrevista para L' Èquipe.

Es más Carlo Ancelotti ya tuvo que disculparse al ver el rídiculo que había hecho con sus declaraciones tras el partido en las que acusaba a todo Mestalla de racismo, siendo totalmente falso como se pudo ver en su momento.

De esta manera y a pocos días del duelo entre el Valencia y el Real Madrid en el Santiago Bernabéu, el entorno mediático continúa cargando tintas contra el Valencia con mentiras como esta o criticando a los árbitros a través de Real Madrid TV en busca de condicionar el partido.