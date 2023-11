El Real Madrid - Valencia CF es uno de los clásicos de LaLiga EA Sports y también uno de los duelos más calientes el fútbol nacional. Un partido (sábado 21:00) en el que los valencianistas volverán a encontrar con Vinícius después del puntual episodio racista vivido en Mestalla con unos pocos aficionados, no todo el estadio.

Evidentemente el equipo no estará solo en la capital de España, puesto que los valencianistas agotaron todas las entradas disponibles de la grada visitante. Así pues 579 aficionados estarán animando a los suyos ante el Madrid.

En ese sentido el Valencia, que ya ha denunciado públicamente las mentiras y las acusaciones racistas que está recibiendo por parte de un sector de la prensa y del entorno madridista. Así que en aras de dar un ejemplo de deportividad y saber estar el club ha enviado esta carta en la que pide que la mejor manera de demostrarlo es "dando ejemplo en las gradas del Bernabéu".

Esta es la carta que ha enviado el Valencia CF

Querido valencianista,

Muchas gracias por comprar tu entrada de público visitante para animar al Valencia CF este próximo sábado en el partido ante el Real Madrid. Tu apoyo volverá a ser fundamental para impulsar al equipo en busca de una victoria importante.

Como sabes, a raíz del desagradable incidente del partido de la temporada pasada en el Camp de Mestalla, en los últimos meses se nos ha tachado con calificativos que no representamos. El valencianismo no es una afición racista, ni Mestalla es un estadio racista. Esos no son los valores que nos identifican.

Como dijo nuestro entrenador, Rubén Baraja, como Club y como afición debemos rebelarnos “contra quienes nos han acusado de ser lo que no somos” y la mejor manera de hacerlo es dando ejemplo en las gradas del Santiago Bernabéu, donde habrá muchos ojos y muchas cámaras pendientes de nosotros.