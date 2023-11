La temporada pasada no tiene demasiadas buenas noticias en el Valencia CF. El equipo se salvó en la última jornada a pesar de un primer minuto de juego lamentable y con la sensación de que el futuro cercano era complicado. A pesar de eso, de las pocas cosas claras que podía haber era que la irrupción de Diego López era una realidad y no un rendimiento fugaz que no se iba a mantener en el tiempo. El club tenía confianza máxima en el juego del extremo o delantero y su pretemporada, mucho más después de los pocos refuerzos de la entidad, demostraban que iba a ser uno de los pilares fundamentales. Si Javi Guerra y él habían sido parte importante de la salvación del Valencia CF, en el caso del asturiano además cumplió uno de esos momentos importantes y que quedan marcados en la memoria del futbolista: debutar marcando en la élite ante el Real Madrid.

Sobre eso habló para VCF Media y destacó que es un momento que no se le va a olvidar jamás. «Lo he visto muchas veces porque, además, Movistar hizo un reportaje en mi pueblo con mis padres y cada vez que juego cada partido me lo veo. En el partido contra el Villarreal CF tuve una acción similar en el segundo palo, pero la fallé. Siempre estoy atento a esos tipos de golpeos por si toca en alguien para anticiparme. La camiseta del gol la tiene mi padre, que le gusta mucho enmarcarlas», señaló el delantero, quien curiosamente estuvo en la cantera del conjunto blanco: «Estuve allí un año. Fue difícil porque era el primer año fuera de casa, lejos de la familia. Hice grandes amigos. A nivel futbolístico, metí más de 20 goles. Fue un año de aprendizaje, me ayudó mucho a crecer como persona y futbolista. Me ha servido para estar hoy aquí».

Ese no fue el único gol importante para el futbolista de la cantera valencianista, ya que anotó dos más en ese final de temporada en sendos empates contra Espanyol y Betis que también serían importantísimos, en especial el encuentro contra el cuadro perico.

Ese olfato goleador es sin duda una de las cosas que destacan en un jugador muy agradecido a la figura del Pipo y que tiene claro cuáles son sus virtudes y cuáles sus defectos. «Siempre he sido un jugador de área esperando a que me caiga el balón. Me gusta estar en esas zonas y buscar el gol. El gol está en el área y hay que estar ahí. Tuve la suerte de que los tres goles y la asistencia sirvieron para dar puntos y ayudar al equipo a conseguir el objetivo la temporada pasada. Muy contento de poder haber ayudado al equipo», señaló.

Este año todavía no ha igualado esos tres tantos de la temporada pasada aunque la mejor forma de hacerlo sería contra el Real Madrid en el Santiago Bernabéu cerrando otro triunfo que acercara al Valencia a Europa, algo impensable cuando arranco la temporada tras el mercado de fichajes.