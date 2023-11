El Valencia CF tiene un reto mayúsculo este sábado ante el Real Madrid: ganar en el Santiago Bernabéu, escenario que no conquista desde la temporada 2007/08, precisamente con Rubén Baraja, actual entrenador, formando parte de esa plantilla dirigida por Ronald Koeman.

Para romper la mala racha de más de 15 años, el Valencia viaja con una plantilla joven e inexperta pero sobrada de actitud a la que el técnico vallisoletano puede dar mil consejos para este tipo de citas tan grandes.

En la rueda de prensa previa al choque, el Pipo recordó esa mítica victoria en Madrid por 2-3 con el gol final de Arizmendi: "Ese momento nos sentíamos no en igualdad pero cuando íbamos a Madrid había una gran rivalidad deportiva porque peleábamos ligas con ellos. Siempre es un equipo temible porque en cualquier acción te pueden ganar el partido pero el Valencia siempre ha dado la cara. Esta es la mentalidad que vamos a llevar a mañana. Tener las cosas claras, ejecutar el plan de partido y que el Madrid no tenga su día y nosotros sí".

Aún así, Baraja restó importancia al tiempo que ha pasado desde que el Valencia no gana en el Bernabéu y destacó que "hay mucho que ganar". "De repente piensas una cosa, luego vas a otro sitio que piensas que no vas a ganar y puedes ganar o al revés. Es un gran reto contra un gran equipo. Estamos en un buen momento y pensamos en hacer un buen partido, competir y tener opciones de ganar. Vamos de manera ambiciosa, valiente, agresiva".

Por último, explicó la única manera de tener opciones en un escenario tan imponente: "Cuando en tu carrera deportiva no has tenido la suerte de ganar en el Bernabéu con el paso de los años tienes más opciones. Tienes que hacer un partido muy completo y tener acierto cuando lleguemos arriba, hacerlo con la agresividad ofensiva que nos gustaría tener y esto te da la opción de sumar o ganar. Es complejo pero no renunciamos a nada".