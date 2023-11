El Real Madrid no es perfecto. Tiene carencias, errores y grietas por las que el Valencia puede acceder para hacer daño. Y es que el conjunto blanco está adoleciendo de una debilidad este inicio de curso. Hasta en seis ocasiones los de Ancelotti han comenzado perdiendo el partido por goles encajados en los primeros minutos. No sale concentrado, o al menos no lo suficientemente activo el conjunto merengue en los encuentros, que precisamente en el último partido que jugó de Champions cometió un penalti evitable de Lucas Vázquez en el minuto 4 que, eso sí, fue detenido por Lunin. Pero este último caso no es sino un ejemplo más de los inicios de partido del Madrid este curso, que hasta en cuatro ocasiones ha encajado antes del minuto seis, (Almería 4’, Real Sociedad 5’, Atlético de Madrid 4’, Barcelona 6’), y en otras dos ocasiones en los primeros 20 minutos (Getafe 11’, Napoli 19’).

Los síntomas de una desconexión en los minutos iniciales son claros, y por ahí es por donde tiene que entrar el Valencia a hacer daño. Salir a morder y a buscar alto al Real Madrid en su casa para tratar de asestar el primer golpe, que asiente las ideas del Pipo y, a partir de ahí, manejar los tiempos del partido, defenderse y, porqué no, meter el miedo en el cuerpo a los madridistas con alguna contra buscando la velocidad de los bandas para asestar una segunda estocada. Ese es el planteamiento de inicio ideal para los que hoy vestirán de azul en el estadio de la Castellana. Buenos registros Y es que el Valencia no se mueve nada mal en este tipo de contextos. Con el Pipo, el conjunto valencianista, además de ganar en solidez defensiva, se ha caracterizado por entrar a los partidos con el cuchillo entre los dientes, obviando eso sí el desastroso partido ante el Alavés en Medizorroza, donde demostró todo lo contrario. En dos ocasiones los de la Capital del Turia abrieron la lata antes incluso de que se cumpliese el quinto minuto de juego (Hugo Duro contra el Atlético y Gayà ante el Cádiz). También anotó Diego López en los primeros compases del encuentro ante el Almería, perforando las redes indálicas en el minutos 14. Hugo Duro, que ya sabe lo que es marcarle al Real Madrid, y que tratará de hacer cumplir la ley del ex, también está abonado a los goles tempraneros. Sumado al que le marcó al Atleti cuando todavía había gente acomodándose en sus localidades de Mestalla, mojó en el minuto 25 ante el Cádiz. Baraja habla largo y tendido de todas las polémicas con Vinicius