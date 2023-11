13:17

Pasar página para no tolerar más una mentira tan grande como que todo el campo cantara 'mono' a Vinicius

Hay que ser consecuente con lo que uno dice. Nos hemos defendido muchas veces de cosas que no somos. Es una historia que ya ha sucedido y tenemos que pasar página de ese partido. Ya vendrán otros. No pongamos el foco en la polémica sino en el fútbol. Pero hay situaciones de ese partido que no nos gustaron y tenemos derecho a decir lo que sentimos. La verdad no tiene más que un camino y lo que se ha demostrado es que un grupo reducido sí profirieron insultos racistas. Lo que no podemos aceptar es que tilden a toda nuestra afición de cosas que no somos. Es algo que no podemos admitir y no estamos de acuerdo en esta toma de decisiones u opiniones. Cada uno que sea consecuente con lo que dice. Este tema se tiene que terminar y centrarnos en lo deportivo.