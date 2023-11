11·11·2023 23:16

Autocrítica. Pese a todo buena primera mitad. ¿No le ha gustado nada?

"Sí, nos hemos repuesto con el 1-0. Hasta el 2-0 hemos no hemos tenido acierto. No hemos sido intensos, no hemos presionado bien y nos hemos desgastado mucho. Y en la segunda parte hemos estado mal, para olvidar. Esto nos debe servir para aprender y si no pasará lo de hoy, sufriremos mucho y nos llevaremos grandes decepciones. La imagen que hemos dado me duele. Este partido no es nuestra liga, pero no de esta forma. Esto es lo que me enfada"

¿Qué valoración hace del partido de Hugo Duro?

"Ha tenido tres situaciones y no ha hecho gol en la primera parte. En la segunda parte su insistencia le ha hecho encontrar el gol. Él está en buena dinámica. Hoy de cuatro metió una, pero es importante que se generen ocasiones y que aproveche las ocasiones. Está mostrando carácter, es competitivo y es importante para nosotros"