Confianza intacta en los niños

Cabeza arriba, niños. El Valencia salió goleado del Santiago Bernabéu. Duele, pero no tiene que afectar. Los del Pipo cayeron contra el Real Madrid en una dolorosa derrota que tiene que servir para aprender. No queda otra que pasar página, aprender de los errores y seguir creciendo como equipo con la humildad y la ambición que han demostrado el Pipo y sus jóvenes jugadores durante toda la temporada.

El 5-1 deja mal sabor de boca, pero lo justo es hacer autocrítica y quedarse con los 18 puntazos que permiten estar más cerca de la zona Europa que de los puestos de descenso a segunda. Baraja y sus jugadores lo tienen claro: «Hay que salir del Bernabéu más fuertes».

La racha continúa. Ya son 16 largos años sin ganar en el Bernabéu. Lo bueno es que la derrota, a pesar de lo abultado del marcador, no duele tanto como otras temporadas. Hay razones para seguir creyendo en este Valencia. Por la valentía de Baraja que lejos de buscar un recambio conservador a Amallah salió con Sergio Canós lanzando un mensaje de ambición a su vestuario. Y también por la valentía del grupo.

El joven equipo del Pipo no se amilanó con el tempranero gol de Carvajal (el peor escenario posible), dio un paso al frente, creo hasta tres ocasiones de gol claras que no aprovechó Hugo Duro y compitió contra los blancos hasta donde le llegó. Que fue hasta el 3-0 de Vinícius en el minuto 49. Ahí se acabó el partido. Ni había fuerzas ni herramientas en el banquillo para darle la vuelta al resultado. El equipo cogido con pinzas del Pipo por desgracia no dar para tanto. La imprudente confección de la plantilla en el mercado de fichajes pasó y pasará factura siempre.

El Valencia tiene ahora dos semanas de parón por delante para corregir los desajustes del Bernabéu, recuperar efectivos de la enfermería y afrontar la recta final del año con la ambición de seguir creciendo como equipo. Los del Pipo tienen ahora cinco jornadas de Liga hasta 2024: Celta en Mestalla, Girona en Montilivi, Getafe en el Coliseum, Barcelona en Mestalla y Rayo Vallecano (Vallecas). La derrota del Bernabéu no tiene por qué significar un paso atrás. Las señales de las últimas semanas son positivas. La goleada del Bernabéu tiene es un accidente. Lo mejor del equipo de Baraja está por llegar.

En Mestalla con el apoyo de la afición seguro que será otra cosa. Los 579 valencianistas que acudieron al Bernabéu tuvieron un comportamiento ejemplar durante todo el partido retratando a todos aquellos que desde Madrid tacharon a Mestalla de un estadio racista. La afición estuvo de diez desde lo alto del Bernabéu apoyando al equipo hasta el final a pesar del marcador. De diez, como siempre.

Lo peor por encima de todo fue la lesión de José Luis Gayà. El capitán tuvo que retirarse lesionado y su presencia en la selección española está en duda. Lo mejor: la respuesta de los más jóvenes. Yarek Gasiorowski cumplió asumiendo las funciones de lateral izquierdo y Hugo González dio una asistencia de gol. Hay que quedarse con lo bueno. No queda otra. Esta plantilla no puede autoflagelarse. Amunt!