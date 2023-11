Jesús Oliva, apuntó tras el derbi ante el Levante que está "muy dolido con las decisiones arbitrales (la expulsión de María Molina)", porque no les ha dejado ofrecer a los aficionados "buen fútbol"

"Nos cuesta muchísimo llenar estadios y hoy era un día súper bonito para la afición, pero no nos han dejado poder ofrecerles buen fútbol", dijo tras la derrota contra el Levante (3-1).

"No puede ser que el empate venga de una falta (de Mayra Ramírez a Molina), le saque una amarilla porque protesta y en la siguiente acción la expulse. Darle la enhorabuena al Levante, no tienen ninguna culpa, pero estoy tocado. Las protagonistas son las jugadoras, se han cargado el partido", añadió.

Oliva, que le dio la enhorabuena a su equipo por darlo todo en el campo y competir ante el Levante con una jugadora menos desde el minuto 26, agregó: "No se puede hablar con la árbitra, porque cuando vas dice que te lo va a apuntar en el acta. Me voy dolido por las jugadoras, hay una animalada de trabajo previo a nivel táctico, condicional y emocional".

Sobre el partido, el entrenador valencianista dijo que estuvieron "a punto de marcar el segundo gol" y con el que se hubiesen "metido otra vez en el partido". "Hemos estado cerca, pero no hemos podido. Me voy contento con el trabajo del equipo, no del resultado", afirmó.

"El vestuario está tocado, habíamos planteado un partido tácticamente muy bueno, hemos empezado ganando, hubiera sido un espectáculo. Las arbitras han mejorado muchísimo, pero…", finalizó.