La PV Colla Blanc-i-negra ha emitido en las últimas horas un comunicado en el que quiere "manifestar que la no modificación del artículo 4" en los fines de la Agrupació de Penyes Valencianistes, dentro de los fines del colectivo fijados en sus estatutos, significa "traicionar el espíritu de lo que acordaron las peñas" en pasadas asambleas extraordinarias de agosto de 2020, en Alzira, y en febrero de 2023, en la Petxina (València).

Un mensaje en la línea de lo expresado en SUPER por Sergi Aljilés, presidente del único colectivo, entre 316 asociados a la APV, que presentó propuestas de modificación de estatutos en la asamblea del pasado viernes en la sede de la Agrupació.

Este es el comunicado íntegro

"Una vegada celebrada l’assemblea extraordinària de l’Agrupació de Penyes Valencianistes (APV) del passat divendres 10 de novembre, en la que el President Sagreras amb els seus vots delegats ha tombat una bona part de les nostres propostes de modificació dels estatuts, la penya valencianista Colla Blanc-i-negra, vol manifestar els següents punts:

1. En les assemblees extraordinàries de l’APV, celebrades a Alzira en agost de 2020 i a la Petxina en febrer de 2023, l’Agrupació assumia, plantar cara a Meriton i, per tant, defendre el club. Considerem que la no modificació de l’article 4, per a incloure com a fi de l’APV, el preservar, salvaguardar, vetlar pel futur i benestar del club quan la gestió el pose en perill, és trair l’esperit del que van acordar les penyes. Recordem que sense València CF no hi ha APV.

2. El posicionament de l'APV front al masclisme, LGTBfòbia i altres discriminacions és críptic. Per una banda es neguen a incloure en els fins de l’Agrupació el no al masclisme, l’LGTBIfòbia i tot tipus de discriminacions, i d’una altra permeten lluitar contra estes en les activitats de l’agrupació. No hi ha coherència en la decisió. Aprofitem per condemnar les actituds masclistes que hem vist durant l’assemblea i donem el nostre suport a les companyes que han patit els comentaris.

3. No hi ha hagut un debat previ, s’ha intentat amagar el text de les modificacions, excusant-se en una interpretació dels estatuts i reglaments molt subjectiva. No s’ha permés arribar a acords ni durant l’assemblea, ni prèviament. Alguna proposta nostra podia haver sigut integrada en una proposta de la junta directiva de l’APV, sense cap problema, millorant-ne així el text.

4. Hem passat d’un ‘l’APV farà el que diguen les penyes’ a un ‘l’APV farà el que diga el seu actual president’. El nou paràgraf inclòs a l’article 11, és un clar abús de poder. Baix el concepte subjectiu de difamació, a partir d’ara es podran fer fora penyes i impedir-ne l’entrada a noves. Ara mateix, es podria donar el cas que la nostra penya fora expulsada per denunciar comentaris masclistes durant l’assemblea, si això es considerara una difamació.

5. Anunciem que obrim un procés de debat intern entre els nostres socis, per a decidir si seguim com a membres de l'APV. Per a nosaltres és important escoltar l’opinió de tots els socis de la nostra penya. La defensa del València CF ha de ser un objectiu de tot el valencianisme i ara mateix l’APV ha renunciat a defendre el club que fa que existisquen les penyes del València i l’actual Agrupació de penyes.

Amunt València, sempre!".