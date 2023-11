Kim Lim, la popular hija del propietario del Valencia CF, ha desvelado en una entrevista concedida en su país que a los seis y siete años de edad fue víctima de "abusos". Entrevistada por la célebre youtuber de Singapur Xiaxue, la empresaria de 32 años precisó también que quien abusaba de ella no era su padre, sino otra persona de su familia a la que perdonó, pero con quien no se habla en la actualidad.

"La otra parte estaba muy borracha, volvía a a casa, lloraba y la pagaba conmigo", admitió la hija de Peter Lim, que acude todavía a un psiquiatra para alejarse de pensamientos y sentimientos negativos relacionados con el trauma vivido cuando era una niña.

Kim no revela la identidad del abusador o abusadora

Lim se negó a revelar la identidad de la persona que abusaba de ella, aunque, con los ojos llorosos, confesó que aún recuerda las quemaduras de cigarrillo y mostró las cicatrices en sus manos que le provocaron aquellos excesos. Además, indicó que en el pasado intentó borrar lo sucedido de su cabeza, pero después creyó que "podría ser algo bueno" compartirlo para "ayudar a otros" que han pasado por situaciones similares.

Madre soltera de un niño de seis años, la misma edad con la que ella padeció los abusos, dice que "la gente puede pensar" que tiene "una buena vida", pero añade que cuando "era una niña" lo tuvo "más difícil". "Solía tener este odio dentro de mí, pero a medida que crezco, mi papá me enseña a dejar ir las cosas, a compartimentar las cosas que no son buenas para mí".

Peter Lim envió a su hija a un internado de Londres

Según relata Kim, su padre se enteró de lo que pasó "después de un tiempo" y que ella lo llamaba "gritando por su ayuda" cuando las cosas empeoraban. Peter Lim no podía hacer mucho porque la mayoría del tiempo no estaba en el hogar por su trabajo. Posteriormente, cuando Kim tenía 13 años, el multimillonario decidió enviarla a un internado en Londres como medida de protección.

"Esa es una de las razones por las que me mudé al extranjero, para detener todo esto". Lim, que se disculpó con ella muchas veces por no haber podido estar para auxiliarla, le dijo: "Esto es por tu propio bien. Puede que no lo veas ahora, pero lo haré ahora, y cuando seas mayor, lo entenderás".